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Партии Власть и политика

"Единая Россия": итоги показали большинство голосов на прошедших выборах

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этих выборах "Единая Россия" смогла сделать выводы и изменить тенденции прошлых лет в свою пользу, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9–11 сентября.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, голосование прошло без нарушений, исключить которые помогли более 42 тысяч наблюдателей от "Единой России". При этом сообщения о нарушениях, появлявшиеся в публичном поле, не подтвердились.

"В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Это справедливо и для регионов, где выборы проводились по смешанной системе, и регионов с мажоритаркой — везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, немного не добрали до квалифицированного", — подчеркнул Андрей Турчак.

В Кировской области кампания была высоко конкурентной. "Единая Россия" получила 23 мандата из 36, получив более 64% и по списку более чем в два раза, опередив ближайшего конкурента. Аналогичная ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке — в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. В этот раз "Единая Россия" выиграла с большим отрывом, что обеспечило наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах, а значит, возможность оперативно реагировать на все внешние изменения.

В 2022 году партия продолжила обновлять пул своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых "Единой Россией", впервые участвовали в выборах. Один из результатов этого — по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся. Среди кандидатов — большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. "Единая Россия" выдвинула 13 кандидатов, еще двоих — в Республике Марий Эл и Ярославской области — партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

Есть также изменения в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66% против 63% в 2017 году) и на Сахалине (75% против 68% в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

"В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом — в гордуме у "Единой России" 90% мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы — тоже победа", — отметил он.

По итогам голосования высшие должностные лица получили высокие результаты — от 64% в Удмуртии до 86% в Бурятии.

"Спасибо избирателям за поддержку, а кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям — за работу. Теперь время двигаться дальше", — подвел итоги кампании секретарь Генсовета "Единой России".

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Последние комментарии

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