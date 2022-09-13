"Единая Россия": итоги показали большинство голосов на прошедших выборах

На этих выборах "Единая Россия" смогла сделать выводы и изменить тенденции прошлых лет в свою пользу, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9–11 сентября.

Как сообщает сайт ER.ru, голосование прошло без нарушений, исключить которые помогли более 42 тысяч наблюдателей от "Единой России". При этом сообщения о нарушениях, появлявшиеся в публичном поле, не подтвердились.

"В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Это справедливо и для регионов, где выборы проводились по смешанной системе, и регионов с мажоритаркой — везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, немного не добрали до квалифицированного", — подчеркнул Андрей Турчак.

В Кировской области кампания была высоко конкурентной. "Единая Россия" получила 23 мандата из 36, получив более 64% и по списку более чем в два раза, опередив ближайшего конкурента. Аналогичная ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке — в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. В этот раз "Единая Россия" выиграла с большим отрывом, что обеспечило наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах, а значит, возможность оперативно реагировать на все внешние изменения.

В 2022 году партия продолжила обновлять пул своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых "Единой Россией", впервые участвовали в выборах. Один из результатов этого — по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся. Среди кандидатов — большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. "Единая Россия" выдвинула 13 кандидатов, еще двоих — в Республике Марий Эл и Ярославской области — партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

Есть также изменения в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66% против 63% в 2017 году) и на Сахалине (75% против 68% в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

"В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом — в гордуме у "Единой России" 90% мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы — тоже победа", — отметил он.

По итогам голосования высшие должностные лица получили высокие результаты — от 64% в Удмуртии до 86% в Бурятии.

"Спасибо избирателям за поддержку, а кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям — за работу. Теперь время двигаться дальше", — подвел итоги кампании секретарь Генсовета "Единой России".