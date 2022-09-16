Самара в 2023 г. получит еще два скоростных "Валдая"

На 28-Международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2022" состоялось торжественное подписание ряда Соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и судоходной компанией "Волга Тревел", авиакомпанией "Red Wings", Российскими железными дорогами, туристическим агрегатором "Островок" и Российским союзом выставок и ярмарок. Данные Соглашения имеют особую значимость для индустрии туризма региона.

Соглашение с судоходной компанией "Волга Тревел" направлено на дальнейшее развитие программы по скоростным пассажирским судам "Валдай-45Р". В текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области — Ширяево и Винновку.

"К началу новой навигации 2023 г. мы ожидаем поставку еще двух судов и тестирование новых маршрутов, о которых мы объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года. Гости Самарской области по достоинству оценили новый комфортабельный тип путешествия. За полтора месяца с момента старта программы "Валдаев-45Р" этими судами было перевезено более 12 тысяч пассажиров", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В 2022 г. авиакомпания "Red Wings" сформировала для себя в Самарской области настоящий авиахаб. Регион уже не первый год участвует в программе субсидируемых авиарейсов, делая таким образом путешествие из других регионов нашей страны в Самарскую область весьма доступными. Туристам открывается возможность добраться до Самарской области прямым авиасообщениям по привлекательной цене.

"Авиакомпания "Red Wings" в этом сезоне выполняет рейсы из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Еревана, Стамбула, Анталии, Алматы и Магаса. И в наших совместных планах наращивать этот показатель. К выбору каждого направления мы подходим тщательно и планируем реализовывать целый ряд рекламных компаний и программ продвижения новых направлений", — прокомментировал Артур Абдрашитов.

Железнодорожный транспорт сегодня находится в лидерах по способу прибытия на территорию Самарской области, а железнодорожные путешествия стали основой для туристического продукта как межрегиональных путешествий, так и специальных туров по Самарской области. "Ретротур на Паровозе", "Вагон знаний", "Яркие выходные в Приволжье", "Все оттенки Жигулевского", "В театр лучше поездом", "Поезд на пленэр" — это лишь малый список тех программ, которые мы реализовали совместно с Куйбышевскими железными дорогами и с Куйбышевским филиалом "Федеральная пассажирская компания", — поделился министр регионального министерства.

"После ухода целого ряда зарубежных агрегаторов для нас было крайне важно найти надежного партнера для интеграции наших объектов отрасли туризма и индустрии гостеприимства в отечественные системы бронирования, — поделился Абдрашитов, — Таким образом, сделав важный шаг, туристический агрегатор Островок.ру сегодня активно реализует это направление вместе с нами."

Министр туризма Самарской области рассказал, что ежегодно, на территории Самарской области, проходят масштабные событийные мероприятия и регион максимально подготовлен к их проведению. После подписания Соглашения с Российским союзом выставок и ярмарок регион приступит к реализации масштабных мероприятий, которые важны не только для той или иной отрасли, в отношении которой они проходят, но и для генерации делового туристического потока в Самарскую область и событиям, которые действительно меняют социально-экономическую жизнь Самарского региона, сообщает Telegram-канал ведомства.