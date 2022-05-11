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Туризм Общество

"Волга-Трэвэл" организует скоростные маршруты на "Валдаях"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самару привезли первое судно на подводных крыльях "Валдай-45Р", которое будет эксплуатировать ООО "СК "Волга-Трэвэл", сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Фото: vk.com/rechflot63

Напомним, "Валдаи" приобретаются в лизинг, покупку просубсидирует бюджет региона: в этом году предусмотрено 5,8 млн руб., в последующие два года - по 11,7 млн рублей.

В этом году на линии Самара - Ширяево и Самара - Винновка должно выйти по одному скоростному судну. В каком направлении запустят первый пришедший "Валдай", пока не известно.

По словам руководителя ООО "СРПП" Ивана Квасюка, судно будет совершать по три рейса в день в каждую сторону по коммерческим ценам. Билеты будут продавать в кассах СРПП. Субсидирование этих маршрутов пока не предусмотрено. Путь до Ширяево на "Валдае", вместимостью 45 человек, займет около часа. При этом параллельно в Ширяево и Винновку продолжат совершать рейсы судна Самарского речного пассажирского предприятия.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СК "Волга-Трэвэл" создано 21 июля 2021 г. в Самаре с уставным капиталом 500 тыс. рублей. Основной вид деятельности - деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Генеральный директор - Виктор Фофанов. Владелец - ООО "Волготранс" Родиона Светличного.

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