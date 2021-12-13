В Ширяево запустят скоростной "Валдай-45Р"

В 2022 г. министерство транспорта и автомобильных дорог планирует просубсидировать приобретение в лизинг судна на подводных крыльях "Валдай-45Р", который будет работать на маршруте Самара - Ширяево, сообщили в ведомстве.

Напомним, на покупку "Валдая" в следующем году перевозчику предусмотрено 5,8 млн руб., в последующие два года - по 11,7 млн рублей. О каком именно перевозчике идет речь пока не известно.

Как сообщалось ранее, за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек. Летом этого года была представлена концепция развития села. Здесь предполагается создание горно-туристического парка "Ширяевские штольни", резиденции "Хозяйки Жигулей" и ресторанного комплекса, благоустройство смотровой площадки на Поповой горе, ремонт дорог,