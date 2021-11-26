Минтранс просубсидирует покупку "Валдаев" и "Метеоров"

Министерство транспорта Самарской области просубсидирует приобретение судов "Валдай-45Р" и "Метеор-120Р". Соответствующие статьи расходов отражены в проекте бюджета на ближайшие три года.

Согласно документу, суда на подводных крыльях будут приобретаться в лизинг. В 2022 г. на покупку "Валдая" выделят 5,8 млн руб., в последующие два года - по 11,7 млн рублей. Для приобретения "Метеора" средства заложены на 2023 - 2024 год - по 77,2 млн рублей.

Участникам рынка, опрошенным Волга Ньюс, не известны планы минтранса на обновление флота. Ранее о готовности выстроить в Самарской области систему речных перевозок с использованием судов "Валдай 45Р" заявлял генеральный директор судоходной компании "Волготранс" Родион Светличнов. Организация уже имеет такой опыт — она создавала перевозчика "Водолет" в Нижегородской области, который эксплуатирует пять "Валдаев".

Однако комментируя заложенные в бюджет суммы, Родион Светличнов сообщил, что с ним их никто не обсуждал. Не поступало никаких конкретных предложений по этому поводу и Самарскому речному пассажирскому предприятию, заявил его руководитель Иван Квасюк.

"Могу лишь предположить, что речь идет о приобретении одного "Валдая". Годовой лизинговый платеж за него как раз составляет около 12 млн рублей. Условия льготной лизинговой программы — ставка 2,5% на 15 лет", — отметил Родион Светличнов.

Такого же мнения руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин. По его информации, у производителя уже готово два "Валдая" и к 2022 г. будет готово еще два.