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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн отмечает свое 30-летие и дарит 30 Гб и 30 часов исходящих вызовов внутри сети всем новым клиентам. Акция "30 лет билайн" стартовала 15 сентября и продлится до 28 сентября 2022 года.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

При подключении услуг мобильного оператора новому клиенту в течение следующих 6 месяцев будут начисляться по 5 Гб интернета без ограничения скорости и 5 часов исходящих вызовов внутри сети билайна по России. Каждый месяц клиент будет получать новый пакет, неизрасходованный в течение 30 дней трафик и минуты голосовых вызовов будут исчезать.

Проверить остаток минут и гигабайт, полученных в рамках акции "30 лет билайн", можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора.

В акции участвует новый тариф UP, в котором "живут" пять персонажей — апперов. Каждый из них обладает уникальной суперспособностью, с помощью которой можно "прокачать" свой тариф и получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

Подробнее об акции "30 лет билайн" и тарифе UP читайте на сайте оператора — beeline.ru/customers/products.

Специально к 30-летию билайн также выпустил лимитированную коллекцию мерча, вдохновленную историей компании. В частности, на представленных в коллекции предметах одежды и аксессуарах появилась узнаваемая пчела из самого первого логотипа оператора. Предзаказ на уютные свитшоты, футболки комфортного кроя из натурального хлопка, бамбуковые стаканы для кофе и коллекцию металлических значков доступен с 15 сентября на сайте beeline.ru/merch.

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