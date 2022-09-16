В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

Оператор билайн отмечает свое 30-летие и дарит 30 Гб и 30 часов исходящих вызовов внутри сети всем новым клиентам. Акция "30 лет билайн" стартовала 15 сентября и продлится до 28 сентября 2022 года.
При подключении услуг мобильного оператора новому клиенту в течение следующих 6 месяцев будут начисляться по 5 Гб интернета без ограничения скорости и 5 часов исходящих вызовов внутри сети билайна по России. Каждый месяц клиент будет получать новый пакет, неизрасходованный в течение 30 дней трафик и минуты голосовых вызовов будут исчезать.
Проверить остаток минут и гигабайт, полученных в рамках акции "30 лет билайн", можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора.
В акции участвует новый тариф UP, в котором "живут" пять персонажей — апперов. Каждый из них обладает уникальной суперспособностью, с помощью которой можно "прокачать" свой тариф и получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.
Подробнее об акции "30 лет билайн" и тарифе UP читайте на сайте оператора — beeline.ru/customers/products.
Специально к 30-летию билайн также выпустил лимитированную коллекцию мерча, вдохновленную историей компании. В частности, на представленных в коллекции предметах одежды и аксессуарах появилась узнаваемая пчела из самого первого логотипа оператора. Предзаказ на уютные свитшоты, футболки комфортного кроя из натурального хлопка, бамбуковые стаканы для кофе и коллекцию металлических значков доступен с 15 сентября на сайте beeline.ru/merch.
Реклама. beeline.ru
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you