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ТЭК и Химия Поволжья 2022

"Тольяттикаучук" запускает производство щавелевой кислоты

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На предприятии "Тольяттикаучук" в рамках техперевооружения запускается собственное производство щавелевой кислоты. Это важный компонент производства изопрена для изопреновых каучуков (используются для изготовления автомобильных шин и резинотехнических изделий).

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Задача по разработке технологии была возложена на научно-технический центр предприятия "Тольяттикаучук" и на его сотрудников, которым в кратчайшие сроки пришлось организовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Процесс создания щавелевой кислоты достаточно подробно описан в специализированной учебной литературе. Но ученым "Тольяттикаучука" необходимо было не просто получить искомое вещество в кратчайшие сроки, но в процессе синтеза доработать технологию, сделав ее более экологичной и безопасной. Первые самостоятельно полученные кристаллы из сахаросодержащего сырья стали настоящим праздником для инженеров-химиков.

"После завершения опытов по лабораторному синтезированию щавелевой кислоты все аналитические данные мы положили в основу исходных данных для проектирования собственного производства этого продукта. Далее началась работа по опросным листам, были выделены инвестиции на техническое перевооружение производства, и сегодня строительство идет полным ходом", - рассказал Рафаэль Шарифуллин, заместитель генерального директора по НИОКР предприятия "Тольяттикаучук".

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