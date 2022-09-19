"Тольяттикаучук" запускает производство щавелевой кислоты

На предприятии "Тольяттикаучук" в рамках техперевооружения запускается собственное производство щавелевой кислоты. Это важный компонент производства изопрена для изопреновых каучуков (используются для изготовления автомобильных шин и резинотехнических изделий).

Задача по разработке технологии была возложена на научно-технический центр предприятия "Тольяттикаучук" и на его сотрудников, которым в кратчайшие сроки пришлось организовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Процесс создания щавелевой кислоты достаточно подробно описан в специализированной учебной литературе. Но ученым "Тольяттикаучука" необходимо было не просто получить искомое вещество в кратчайшие сроки, но в процессе синтеза доработать технологию, сделав ее более экологичной и безопасной. Первые самостоятельно полученные кристаллы из сахаросодержащего сырья стали настоящим праздником для инженеров-химиков.

"После завершения опытов по лабораторному синтезированию щавелевой кислоты все аналитические данные мы положили в основу исходных данных для проектирования собственного производства этого продукта. Далее началась работа по опросным листам, были выделены инвестиции на техническое перевооружение производства, и сегодня строительство идет полным ходом", - рассказал Рафаэль Шарифуллин, заместитель генерального директора по НИОКР предприятия "Тольяттикаучук".