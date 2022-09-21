При поддержке "Единой России" в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся два спортобъекта

В прошлом году на территории Самарской области были запущены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в селах Дубовый Умёт и Нефтегорск.

"Спустя год с момента открытия комплексы находятся в отличном состоянии, видно бережное и заботливое отношение к инвентарю со стороны персонала образовательных учреждений. Зимой на основной площадке заливали ледовый каток. Оба комплекса являются центрами притяжения для активных жителей района и сосредоточием спортивной жизни на селе", — рассказал о состоянии площадок и спортивного оборудования региональный координатор партпроекта "Детский спорт" Роман Балтер.

В рамках партийного проекта "Детский Спорт" до конца 2022 года в регионе будут запущены в эксплуатацию ещё два открытых комплекса в Алексеевском и Большеглушицком районах. В Алексеевке — 4,5 тысячи жителей, а в Большой Глушице 9,5 тысячи человек. Увеличить количество спортивных объектов на этих территориях просили жители в прошлом году, когда собирали предложения в Народную программу Партии. Конечно, есть острая необходимость в занятиях физкультурой и спортом для всех жителей села, а не только для детей. Обе площадки находятся на финальной стадии строительства, отметил координатор партпроекта "Единой России".

На площадках будет размещено многофункциональное поле, где можно играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, а зимой — в хоккей. Рядом — трибуна на 100 мест. Кроме того, предполагается размещение спортивного оборудования и устройство системы освещения, а вокруг площадки ребята смогут заниматься лёгкой атлетикой на беговых дорожках.

На территории "умной площадки" будет действовать Wi-Fi. На тренажерах и спортивных снарядах будут размещены QR-коды, на которые можно навести смартфон и получить полноценную онлайн-тренировку с инструкцией, как пользоваться этим конкретным тренажером.

"Пообщавшись с мальчишками и девчонками, ещё раз убедился, насколько правильное решение: открывать такие комплексы в школах нашего региона. Турники и тренажеры под открытым небом пользуются популярностью у жителей. Занятия на свежем воздухе бесплатные, уличные снаряды позволяют прорабатывать разные группы мышц, не нужно далеко ехать. Это очень важно для жителей сельских территорий", — подчеркнул Роман Балтер.

К концу октября текущего года все работы на площадках будут завершены.