2022 год войдет в историю самарского АПК как один из самых урожайных

К середине сентября земледельцы уже намолотили более 3,2 миллиона тонн зерна. О том, какая работа предшествовала значительному валовому сбору зерновых и зернобобовых, о тактических задачах и стратегических планах отрасли мы расспросили министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина.

— Николай Владимирович, земледельцы — народ основательный, живут планами, а не мечтами. Не сомневаюсь, что, занятые своим делом с утра до ночи, и не думали о рекордах. С чем вы связываете такие успехи самарских аграриев?

— Вы правы — о рекордах думать некогда. Но у нас есть планы, причем жесткие, которые, невзирая ни на какие обстоятельства, надо выполнять. Подготовка к этому аграрному сезону началась в конце февраля и потребовала решения вопросов обеспечения хозяйств семенным материалом, удобрениями, бесперебойной работы техники. Губернатор взял вопрос обеспечения продовольственной безопасности региона под личный контроль и сам проводил штабы по подготовке к посевной, чтобы в любой момент в режиме ручного управления скорректировать ситуацию и снять возникающие проблемы. Такая командная работа в отрасли ведется на протяжении последних пяти лет и дает устойчивые результаты.

Мы смогли вовремя создать мощнейший запас сельхозтехники, обеспечив господдержку ее ежегодного обновления в хозяйствах. Это обеспечило высокую производительность работ и сократило сроки их проведения. Несмотря на то что дожди отложили старт посевной, нам все равно удалось завершить ее в агротехнические сроки, когда влаги в почве для роста и развития растений было достаточно. Уборочная страда идет такими же быстрыми темпами.

Немаловажную роль в успехе сыграло применение добротного посевного материала. Сегодня все больше получают признание сорта зерновых и картофеля местной селекции. Они созданы для наших непростых условий и при соблюдении агротехнологий гарантируют урожай при любой погоде. Хозяйства стали больше вносить минеральных удобрений — и это еще один фактор, который повлиял на конечный результат.

И наконец, мы ежегодно увеличиваем посевной клин за счет возвращения в оборот земель сельхозназначения, которые на протяжении многих лет не обрабатывались. В этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 2 миллиона 204 тысячи гектаров, что на 25 тысяч больше уровня прошлого года. И это не предел.

— А какова в текущем году урожайность зерновых и зернобобовых культур?

— На данный момент она составляет 32 центнера с одного гектара. Лидеры по продуктивности Кинельский район, где средняя урожайность составила 40,7 центнера с одного гектара, Челно-Вершинский — 38,9 ц/га и Безенчукский — 38,5 ц/га. Ставропольский, Кинель-Черкасский и Кошкинский районы уже собрали почти 200 тысяч тонн каждый. На отдельных полях нефтегорские земледельцы взяли по 100 ц/га при средней урожайности озимых по области 43 ц/га. Урожайность яровых традиционно ниже — в пределах 25 ц/га. Тем более впечатляет урожай озимого ячменя в Безенчукском районе в 70 ц/га и в 55 ц/га в Челно-Вершинском районе.

— А кто лидирует по темпам уборки?

— Несколько районов области завершают уборку яровой пшеницы. С этой задачей практически справились аграрии Большечерниговского, Большеглушицкого, Волжского, Нефтегорского и Приволжского районов.

Из технических культур нам предстоит убрать подсолнечник на площади 754 тысячи гектаров. Планируем начало уборочных работ со дня на день. Ведем уборку льна масличного. Убираем картофель, его собрано уже более 16,6 тыс. тонн. Идет уборка овощей. Убрано 800 га, валовой сбор овощей на сегодняшний день составляет более 31,6 тыс. тонн.

Сейчас активными темпами идет посевная кампания. В этом году хозяйства планируют засеять порядка 500 тысяч гектаров под озимые культуры, поскольку они показывают наибольшую урожайность.

— Как формулируются новые задачи в земледелии в связи с изменением климата и новой экономической реальностью?

— Если коротко, то мы должны выйти на стабильное получение высоких урожаев независимо от погоды. Это значит, что у нас должны быть современные технологии обработки почвы, средства защиты растений, высокопродуктивные семена, комплексные удобрения и, конечно, профессиональные кадры. В ответ на новые экономические реалии мы уже взяли курс на импортозамещение. Это касается и производства техники, и семеноводства, и селекционно-племенной работы.

— Назовите приоритетные направления развития самарского АПК.

— Сегодня первостепенной задачей агропромышленного комплекса региона является обеспечение продовольственной безопасности. Среди наших приоритетов — отдельные подотрасли животноводства и растениеводства, инвестиционная деятельность, мелиорация, поддержка малых форм хозяйствования, сельского туризма, обеспечение стабильной ситуации на агропродовольственном рынке Самарской области, а также подготовка профессиональных кадров для АПК.

Перед молочным животноводством региона стоит задача увеличения продуктивности молочных коров. Для ее достижения мы совершенствуем господдержку — поднимаем ставку субсидирования на поддержку собственного производства молока с 4,2 до 4,5 рубля, на возмещение затрат на приобретение маточного поголовья сельхозживотных. Стимулируем животноводов к повышению качества рационов кормления животных, компенсируя затраты на приобретение высокобелковых кормов. Усиливаем селекционно-племенную работу, поддерживаем замещение товарного скота племенным высокопродуктивным поголовьем субсидиями, компенсируем затраты на приобретение племенного молодняка молочного направления.

— Оцените развитие молочного и мясного животноводства в регионе.

— Государственная поддержка отрасли животноводства осуществляется в Самарской области по 18 направлениям. На эти цели в региональном бюджете только в текущем году предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. В крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье КРС растет. Мы помогаем строить семейные фермы, выдаем гранты начинающим предпринимателям, эти меры пользуются большим спросом и дают результат.

Регион обеспечен молоком и мясом собственного производства немногим более чем на 50%. Отрасли есть куда развиваться, и то, что мы из года в год достигаем целевых показателей их производства, говорит о том, что ставка на высокопродуктивное поголовье сельскохозяйственных животных сделана верно. Мы помогаем хозяйствам пополнять свои ресурсы высокопродуктивными племенными животными. Итоги развития животноводства в регионе за первое полугодие показали рост валового производства молока в хозяйствах всех категорий. На сегодня оно составляет 227,3 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей объем производства молока увеличен за полугодие на 1,3 тыс. тонн и составил 50,6 тыс. тонн. А если посмотреть статистику, то окажется, что в молочном скотоводстве удельный вес племенного скота с 21% в 2021 году увеличился до 33% в 2022 году, а в мясном скотоводстве увеличение составило с 42% в 2021 году до 53% в 2022 году. Вот откуда надои и привесы.

— Что происходит с экспортом сельхозпродукции: сократился, прекращен, остался на прежнем уровне?

— За прошедшие три года Самарская область экспортировала продукции агропромышленного комплекса на сумму более 1 млрд долларов США (в текущих ценах) почти в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее значительные объемы экспорта приходятся на Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Таджикистан.

Плановый показатель по объему экспорта продукции АПК в 2022 году в соответствии с соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации составляет 230 млн долларов США в сопоставимых ценах 2020 года. По итогам первого полугодия 2022 года показатель выполнен на 47%.

Основными направлениями аграрного экспорта по-прежнему остаются масложировая продукция (масло подсолнечное, маргарин), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — кондитерские изделия и напитки.