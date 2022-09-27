Александр Милеев: "Оставаться в стороне уже не получится"

Наша страна сейчас переживает историческое время — специальная военная операция, санкции, частичная мобилизация. Жителям России сложно сориентироваться в меняющихся событиях. О том, что же сейчас происходит в стране и в мире, мы поговорили с вице-спикером Самарской губернской думы Александром Милеевым.

— Александр Владиленович, начну с вопроса, который волнует каждого. Неужели без частичной мобилизации нельзя было обойтись?

— Защищать людей, защищать свои земли и суверенитет — задача, которая сегодня стоит перед государством. Для усиления русской армии введена необходимая мера — частичная мобилизация. Чтобы адекватно реагировать на угрозы, стране сейчас нужны люди, которые имеют боевой опыт и прошли военную подготовку. Неподготовленных граждан в армии не ждут — они не смогут решить поставленные задачи.

Нужно осознать, что с нами уже воюют на нашей территории. Боевые действия не ведутся где-то там, далеко, а мы, россияне, живем своей обычной жизнью. Наши приграничные регионы — Белгородская и Курская области, Крым, Севастополь подвергаются обстрелам. А вскоре, как вы знаете, Россия может принять Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, жители которых сейчас на референдуме решают судьбу своих территорий.

Сегодня нам нужно сплотиться и выстоять на передовой, чтобы сохранить суверенитет нашей большой страны. Оставаться в стороне уже не получится. Думаю, вскоре на отдельных территориях будет введено военное положение.

— Угроза от Киева и НАТО настолько серьезна?

— Проблема не возникла только в этом году. Еще до майдана 2013–2014 года в центре Киева ежедневно выставлялись организованные пикеты сторонников дерусификации. Любая такая акция проводится с крупным финансированием, а пикетчики стояли месяцами. Политики тоже активно "разжигали" и использовали языковой вопрос в политических целях, что неминуемо привело к поляризации общества.

Сейчас мы видим, как ситуация накалилась. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией, в разы усилил поставки оружия. НАТОвские наемники участвуют в боевых действиях: недавно на Украину прибыло еще 150 человек из числа бывших и действующих военнослужащих. Вся натовская спутниковая группировка задействована против России — это более 70 военных и 200 гражданских спутников.

НАТО и США хотят распада нашей страны. Им удобней, чтобы вместо сильной России было несколько мелких, враждующих государств. Это противостояние старо как мир. Уже был конфликт между нашей страной и США, который поставил мир на порог ядерной войны — Карибский кризис. Сейчас большой военной базой Североатлантического альянса стала Украина.

— Как вы считаете, будет ли прямое столкновение НАТО и России?

— О прямом столкновении речи не идет. Все понимают, что это чревато ядерной войной, а жить хотят все, и наши противники тоже. Да, военный альянс сейчас активно использует ядерный шантаж и запугивание мирного населения. Но нужно помнить, что российское ядерное оружие в 70 раз быстрее зарубежных вооружений.

В Российской Федерации применение ядерного оружия в соответствии с военной доктриной возможно только в случае прямой угрозы существованию государства. В этом плане хочу вспомнить цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?".

— Как жить обычным людям в это историческое время?

— Важно не терять самообладания. В России много мужчин, которые готовы защищать свою Родину. Мы видим сейчас большое количество добровольцев, которые без повесток готовы отправиться в зону СВО. Это ответственные и серьезные мужчины, настоящие патриоты.

Что же касается тех, кто сейчас уезжает из страны, хотя юридически не имеет право это делать… Не готов давать оценку их действиям. Это выбор каждого. Но из моих знакомых никто не уехал.

Сейчас много фейковой информации, цель которой — запугать россиян. Важно не поддаваться провокациям. Жизнь не останавливается. Будем продолжать работать, мечтать и любить.