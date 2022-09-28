В Самаре женщины-депутаты ПФО обсудили лучшие практики патриотического воспитания

Во вторник, 27 сентября, в Самарской губернской думе состоялось VII заседание дискуссионной площадки с участием женщин-депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа на тему "Воспитание патриотизма и гражданской ответственности молодежи: лучшие практики".

Самарская губернская дума стала организатором седьмой экспертной сессии с участием представительниц всех законодательных собраний Приволжского федерального округа. Депутатский корпус губдумы представили первый заместитель председателя Марина Антимонова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Вера Попова, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Елена Сазонова.

Модератор дискуссионной площадки Марина Антимонова отметила актуальность обсуждаемой темы: "Когда к нам приехала делегация из Донецкой народной республики, мы долго общались на тему подрастающего поколения. Коллеги из Донбасса нам сказали: "Не стесняйтесь с детьми и молодежью говорить о любви к Родине и патриотизме. Иначе может быть поздно". Поэтому сейчас, когда над нашей страной нависла реальная угроза, необходимо объяснять ребятам, что происходит, почему нужно защищаться. Особенно это актуально для тех ребят, чьи отцы и матери будут призваны в армию. Дети должны понимать, что их родители — герои, что они защищают страну и их благополучие, их будущее".

В регионе разработан и реализуется широкий блок законодательства по патриотическому воспитанию. Это законы "О памятных датах Самарской области", "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области", "Об установлении поста Почетного караула" и другие. Принята Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области, действует специально созданный координационный совет.

Среди наиболее эффективных и ярких событий, проводимых в регионе, Марина Антимонова отметила ежегодный парад Памяти в честь военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, памятные акции, посвященные Дню Победы: "Эстафета Вечного огня", "Письмо Победы", "Свеча Памяти", "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", акции, посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника, государственной символике.

Самарская область — регион, в котором создан и активно развивается детский и молодежный патриотический кластер. 168 школ и образовательных организаций региона носят имена Героев Советского Союза, России, выдающихся людей. В губернии создано 519 школьных музеев боевой и трудовой славы, открыты мемориальные объекты. В текущем году в образовательных учреждениях региона проведено свыше 1,5 тысяч акций по поддержке специальной военной операции Вооружённых Сил России на Украине, в которых приняли участие более 200 тыс. человек.

Практическим опытом организации работы по патриотическому воспитанию молодежи поделились депутаты областного законодательного собрания. Так, о формировании патриотического сознания на примере мультимедийных проектов ГТРК "Самара" рассказала председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму областного парламента, директор телерадиокомпании Елена Крылова.

"Запуская мультимедийные проекты, направленные на формирование патриотического сознания и воспитания, мы во главу угла ставили цели — дать знания, показать великую историю нашего региона, нашей страны и через эти знания сформировать ценности, которые потом отражаются в поведении человека, в его поступках, в его действиях. И сегодня мы понимаем, что это актуально, как никогда", — подчеркнула Елена Крылова.

"Год великой Победы", "Великий космос" — эти и другие мультимедийные проекты телерадиокомпании получили заслуженное признание на федеральном уровне.

Лучшие практики патриотического воспитания в школах региона представила председатель комитета по образованию и науке, директор МБОУ "Гимназия № 3" г. о. Самара Светлана Ильина. Она отметила системность и комплексный подход в работе по совершенствованию и развитию системы патриотического воспитания в регионе.

"В рамках федерального проекта "Парта Героя" с 2020 года в образовательных организациях Самарской области открыты 249 "именных" парт, на которых размещена информация о доблестных и мужественных людях, обучавшихся или работавших в данных школах. В нашей губернии действует 639 юнармейских отрядов, где ребята занимаются как военно-спортивной подготовкой, так и изучением героических страниц истории нашего Отечества, участвуют в парадах и военно-патриотических соревнованиях", — сообщила Светлана Ильина.

Депутат предложила рассмотреть возможность введения в вузах тематических уроков "Разговоры о важном", по аналогии с теми, что еженедельно проходят в школах.

Парламентарии во главе с заместителем председателя думы, руководителем депутатской фракции "Единая Россия" Александром Живайкиным неоднократно выезжали в ДНР с продовольствием, бытовыми товарами и гуманитарными грузами. В августе депутаты областного парламента привезли из ДНР землю с кургана Саур-Могила. При взятии этой высоты в 1943 году погибло более 23 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и уроженцы Самарской области. После войны здесь был возведен мемориальный комплекс.

Ветеранские общественные организации обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с инициативой об установке памятника защитникам Донбасса в Самаре. Священная земля Саур-Могилы будет заложена в основание будущего памятника. Капсулы с землей решено передать в четырех муниципальных района Самарской области, которые дали Родине героев битвы за курган в Великую Отечественную войну.

Автором ещё одной патриотической акции под названием "Россия против нацизма" является председатель комитета по регламенту регионального парламента Дмитрий Холин. Акция проводится для школьников и молодежи с участием ветеранов боевых действий и уже доказала свою высокую эффективность.

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина активно реализует проект "Спроси у депутата". На встречах в вузах и ссузах студенты задают множество откровенных вопросов о текущей международной и внутренней обстановке.

Прозвучала также информация и о лучших патриотических практиках Республики Татарстан, Кировской и Оренбургской областей.

Так, руководитель объединения женщин-депутатов "Мэрхэмэт — Милосердие" в Государственном Совете Республики Татарстан Алсу Набиева рассказала о масштабном социально-гуманитарном проекте "У войны не женское лицо". Эта инициатива призвана сохранить историю каждой женщины, которую затронули события Великой Отечественной войны. Все воспоминания землячек бережно переданы для хранения в государственный архив республики.

Заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Ирина Морозова поделилась планами реализации проекта по воссозданию модели танка Т-60, который в годы Великой Отечественной войны выпускали в Кирове. Танк планируется собрать в Краснодарском крае, а по пути в Кировскую область запланированы остановки и участие в патриотических мероприятиях в различных российских городах.

По предложению Марины Антимоновой все депутаты - участницы заседания смогут внести предложения в итоговую резолюцию дискуссионной площадки, которая обобщит опыт работы регионов по патриотическому воспитанию молодёжи и задаст траекторию законотворческой работы на будущее с учётом актуальной политической повестки.

Эстафету парламентских дискуссий с участием женщин-депутатов в первом квартале 2023 года подхватит Законодательное собрание Пензенской области. Встреча будет посвящена вопросам оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.