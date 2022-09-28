Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарки

На жалобы жителей Сухой Самарки в социальных сетях отреагировали депутаты-единороссы Самарской губернской думы.

В команду "Партийного десанта" вместе с членами комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды по вопросу загрязнения берега протоки реки Самарка вошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района города, ГУ МЧС России по Самарской области, Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Депутаты-единороссы Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов и Роман Балтер отметили, что много жалоб на неудовлетворительное состояние береговой линии Самарки в социальных сетях и в личных обращениях от жителей. От жителей Куйбышевского района большое количество предложений в Народную программу партии поступило именно по вопросам экологии.

"Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон, это нефтешламы. Все эти экологически вредные вещества попадают в реку. В Самарке становится невозможным купаться. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в наши краны, в дома самарцев", - отметил заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

"Действительно, присутствует большое количество мусора на берегу реки. Граждане выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, тем самым нанося вред экосистеме водоема и загрязняя городскую инфраструктуру. По результатам осмотра решено направить обращения в профильные надзорные органы и прокуратуру", - поделился информацией депутат фракции "Единая Россия" Роман Балтер.

По итогам проверки было принято решение о создании рабочей группы из жителей, экологов, общественников и представителей профильных ведомстве, включая сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, "партийный десант" проконтролировал исполнение постановления губернской думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.