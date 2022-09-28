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Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарки

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На жалобы жителей Сухой Самарки в социальных сетях отреагировали депутаты-единороссы Самарской губернской думы.

В команду "Партийного десанта" вместе с членами комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды по вопросу загрязнения берега протоки реки Самарка вошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района города, ГУ МЧС России по Самарской области, Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Депутаты-единороссы Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов и Роман Балтер отметили, что много жалоб на неудовлетворительное состояние береговой линии Самарки в социальных сетях и в личных обращениях от жителей. От жителей Куйбышевского района большое количество предложений в Народную программу партии поступило именно по вопросам экологии.

"Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон, это нефтешламы. Все эти экологически вредные вещества попадают в реку. В Самарке становится невозможным купаться. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в наши краны, в дома самарцев", - отметил заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

"Действительно, присутствует большое количество мусора на берегу реки. Граждане выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, тем самым нанося вред экосистеме водоема и загрязняя городскую инфраструктуру. По результатам осмотра решено направить обращения в профильные надзорные органы и прокуратуру", - поделился информацией депутат фракции "Единая Россия" Роман Балтер.

По итогам проверки было принято решение о создании рабочей группы из жителей, экологов, общественников и представителей профильных ведомстве, включая сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, "партийный десант" проконтролировал исполнение постановления губернской думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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