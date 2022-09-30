16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарки Мобилизованные военнослужащие смогут воспользоваться отсрочками по кредитам Волонтеры "Единой России" рассказали самарским студентам о работе в гуманитарных центрах Донбасса При поддержке "Единой России" в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся два спортобъекта

Партии Власть и политика

Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ценный экспонат с мемориала Саур-Могила в ДНР в музей школы № 2 имени Героя Российской Федерации П. Н. Немцова передали депутаты фракции "Единой России" в региональном парламенте.

С уникальным музеем, посвященным героическим землякам Борского района, депутатов-единороссов Александра Живайкина, Дмитрия Холина и Николая Сомова, познакомила директор образовательного учреждения Любовь Жабина.

Вице-спикер областного парламента Александр Живайкин в торжественной обстановке во время встречи с учениками и преподавательским коллективом передал в музей школы гильзу со священной землей кургана Саур-Могила, расположенного недалеко от побратима Самары — донецкого города Снежное. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году за эту легендарную вершину велись кровопролитные бои.

"Если народ не знает свою историю, то не имеет будущего. Сегодня особенно важно помнить, что в годы Великой Отечественной войны представители Самарского края, в том числе уроженцы Борского района, с оружием в руках освобождали территорию Советского Союза и Европы от фашистской чумы двадцатого века. После поездок депутатов Самарской Губернской Думы на Донбасс и благодаря работе самарских волонтеров стали открываться героические имена наших земляков, освобождавших донецкую землю и погибших во время ожесточенных боев против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе поисковой работы удалось установить несколько имен. Среди них — Балабанов Вениамин Иванович, уроженец села Борское", — сказал вице-спикер.

Напомним, что ранее делегация из Самары передала в Снежнянский музей боевой славы в ДНР капсулу с землей с Родины бойцов и командиров, родившихся в Самарской области и отдавших жизнь за свободу от нацистов на земле Донбасса в годы Великой отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2