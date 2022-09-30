Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское

Ценный экспонат с мемориала Саур-Могила в ДНР в музей школы № 2 имени Героя Российской Федерации П. Н. Немцова передали депутаты фракции "Единой России" в региональном парламенте.

С уникальным музеем, посвященным героическим землякам Борского района, депутатов-единороссов Александра Живайкина, Дмитрия Холина и Николая Сомова, познакомила директор образовательного учреждения Любовь Жабина.

Вице-спикер областного парламента Александр Живайкин в торжественной обстановке во время встречи с учениками и преподавательским коллективом передал в музей школы гильзу со священной землей кургана Саур-Могила, расположенного недалеко от побратима Самары — донецкого города Снежное. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году за эту легендарную вершину велись кровопролитные бои.

"Если народ не знает свою историю, то не имеет будущего. Сегодня особенно важно помнить, что в годы Великой Отечественной войны представители Самарского края, в том числе уроженцы Борского района, с оружием в руках освобождали территорию Советского Союза и Европы от фашистской чумы двадцатого века. После поездок депутатов Самарской Губернской Думы на Донбасс и благодаря работе самарских волонтеров стали открываться героические имена наших земляков, освобождавших донецкую землю и погибших во время ожесточенных боев против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе поисковой работы удалось установить несколько имен. Среди них — Балабанов Вениамин Иванович, уроженец села Борское", — сказал вице-спикер.

Напомним, что ранее делегация из Самары передала в Снежнянский музей боевой славы в ДНР капсулу с землей с Родины бойцов и командиров, родившихся в Самарской области и отдавших жизнь за свободу от нацистов на земле Донбасса в годы Великой отечественной войны.