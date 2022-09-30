Студенты аэрокосмических университетов запустили экспериментальные ракеты на аэродроме Бобровка

На этой неделе студенческие команды ведущих аэрокосмических университетов страны запускали экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка в Кинельском районе Самарской области. Пусковая кампания проходила в рамках ключевого этапа всероссийского конкурса "Линия Кармана", призванного привлечь молодых людей к изучению естественных и прикладных наук, инженерии и развить технические навыки.

Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении. Поэтому на аэродроме в Бобровке у них была возможность проверить полученную в университетах теорию на практике. Студенты занимались конструированием ракет, формированием их электронной начинки, созданием научной аппаратуры, начиная с 12 апреля — момента объявления конкурса. И проливной дождь, который практически не прекращался в дни пусковой кампании, никак не повлиял на их решимость довести эксперименты в стратосфере — верхнем слое атмосферы Земли на высоте до 30 км — до логического завершения.

Карина Лавренова, Дана Новгородская и Софья Кудак приехали в Самару из Благовещенска, студентки учатся в Амурском государственном университете на направлении "ракетно-космические комплексы" и говорят, что подобная практика позволяет им лучше погрузиться в свою специальность. Как и другие команды, они ждали очереди запустить свою ракету на взлетном поле и вместе с другими кричали "Три, два, один, пуск", поддерживая друзей и замирая, когда крылатые конструкции взмывали в воздух. В это же время рядом прямо на поле под небольшим навесом другие студенты прикрепляли научную аппаратуру к элементам стратостата.

"Мы собрали ракету уже в Самаре из предоставленных организаторами, а именно СКБ "RocketLAV" материалов с макетом полезной нагрузки — его мы привезли с собой, — рассказала Карина Лавренова. — Для нас это интересный опыт — мы никогда не собирали ракету так быстро — за два дня. Мы хотели посмотреть, как поведут себя в полете круглые стабилизаторы — такие еще никто не использовал. По какой-то причине нашу ракету закрутило, но тем не менее полет прошел штатно — макет полезной нагрузки отделился, как и положено, от ракеты и приземлился, как и она с парашютом. Мы довольны экспериментом, поняли, где наши сильные и слабые места. Дома, в Благовещенске, мы доработаем ракету".

Михаил Поцелуйкин учится на 3 курсе МГТУ им. Баумана (Москва) и изучает вопросы пилотирования космических ракет. "Космонавтика как будущая профессия интересовала меня с детства, и я планирую работать по специальности, — рассказал Михаил. — Команда нашего университета "Павлин", с которой мы приехали в Самару, в течение последних 3 месяцев разрабатывала макет крупногабаритного солнечного паруса. Мы запустили его в воздух на стратостате в Бобровке, чтобы посмотреть, как он раскроется, и понять, какая форма полотна будет более эффективна. Для нас испытание солнечного паруса здесь, в полевых условиях, в Самарской области — уникальная возможность". Отвечая на вопрос о цели эксперимента, студент пояснил, что в будущем именно в стратосфере, на высоте 20-30 км от Земли, могут быть созданы солнечные электростанции — как альтернативный или основной источник энергетики, на случай если природные запасы постепенно иссякнут. А солнечный парус работает так же, как фотоэлектрические элементы в солнечной панели, преобразуя свет в энергию.

Студенту Даниле Гуськову, учащемуся на 3 курсе института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева, интересны все этапы работы техники — от проектирования и создания до запуска и анализа полета после выведения на орбиту. "Мы изучаем движение космических аппаратов, малогабаритных космических аппаратов, — рассказал Данила. — Наша команда "Пионер СКБ "RocketLAV" подготовила для конкурса стратосферный зонд. И здесь в Бобровке мы протестировали механизм раскрытия системы ориентации солнечных панелей и бортовую электронику".

Эти эксперименты в стратосфере ребята проводили в рамках направления "научные исследования", где мониторятся поведение магнитного поля Земли, радиация, микрогравитация, а также в направлении "демонстрация технологий", где проверяются аэродинамика, системы связи, система управления, навигация, двигательные установки.

По словам Андрея Крамлиха, директора центра экспериментов в космосе Самарского университета им. Королева и организатора конкурса, "Линия кармана" — это хорошая практика для студентов, которые в ближайшем будущем планируют заниматься проектированием и изготовлением ракет-носителей, а также созданием аппаратов для мониторинга окружающей среды. "В Самару съехались ребята из ведущих аэрокосмических вузов страны. У них горят глаза, они по-хорошему заряжены, не обращают внимания на проливной дождь, аплодируют успехам друг друга после каждого пуска, и это не может не радовать, — отметил директор центра экспериментов в космосе. — Работая в команде, студенты с разной подготовкой и образованием получают уникальную практику. Ведь в команде есть и инженер-механик, который разбирается в конструкции ракеты или научной аппаратуры, и радиотехник, и электронщик, и программист, который пишет код по хранению, съему и обработке телеметрии и другой информации. И вот такая междисциплинарность позволяет за сжатое время развить навыки, которые трудно получить где-либо еще".