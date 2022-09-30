Студенты аэрокосмических университетов запустили экспериментальные ракеты на аэродроме Бобровка

На этой неделе студенческие команды ведущих аэрокосмических университетов страны запускали экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка в Кинельском районе Самарской области. Пусковая кампания проходила в рамках ключевого этапа всероссийского конкурса "Линия Кармана", призванного привлечь молодых людей к изучению естественных и прикладных наук, инженерии и развить технические навыки.
Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении. Поэтому на аэродроме в Бобровке у них была возможность проверить полученную в университетах теорию на практике. Студенты занимались конструированием ракет, формированием их электронной начинки, созданием научной аппаратуры, начиная с 12 апреля — момента объявления конкурса. И проливной дождь, который практически не прекращался в дни пусковой кампании, никак не повлиял на их решимость довести эксперименты в стратосфере — верхнем слое атмосферы Земли на высоте до 30 км — до логического завершения.
Карина Лавренова, Дана Новгородская и Софья Кудак приехали в Самару из Благовещенска, студентки учатся в Амурском государственном университете на направлении "ракетно-космические комплексы" и говорят, что подобная практика позволяет им лучше погрузиться в свою специальность. Как и другие команды, они ждали очереди запустить свою ракету на взлетном поле и вместе с другими кричали "Три, два, один, пуск", поддерживая друзей и замирая, когда крылатые конструкции взмывали в воздух. В это же время рядом прямо на поле под небольшим навесом другие студенты прикрепляли научную аппаратуру к элементам стратостата.
"Мы собрали ракету уже в Самаре из предоставленных организаторами, а именно СКБ "RocketLAV" материалов с макетом полезной нагрузки — его мы привезли с собой, — рассказала Карина Лавренова. — Для нас это интересный опыт — мы никогда не собирали ракету так быстро — за два дня. Мы хотели посмотреть, как поведут себя в полете круглые стабилизаторы — такие еще никто не использовал. По какой-то причине нашу ракету закрутило, но тем не менее полет прошел штатно — макет полезной нагрузки отделился, как и положено, от ракеты и приземлился, как и она с парашютом. Мы довольны экспериментом, поняли, где наши сильные и слабые места. Дома, в Благовещенске, мы доработаем ракету".
Михаил Поцелуйкин учится на 3 курсе МГТУ им. Баумана (Москва) и изучает вопросы пилотирования космических ракет. "Космонавтика как будущая профессия интересовала меня с детства, и я планирую работать по специальности, — рассказал Михаил. — Команда нашего университета "Павлин", с которой мы приехали в Самару, в течение последних 3 месяцев разрабатывала макет крупногабаритного солнечного паруса. Мы запустили его в воздух на стратостате в Бобровке, чтобы посмотреть, как он раскроется, и понять, какая форма полотна будет более эффективна. Для нас испытание солнечного паруса здесь, в полевых условиях, в Самарской области — уникальная возможность". Отвечая на вопрос о цели эксперимента, студент пояснил, что в будущем именно в стратосфере, на высоте 20-30 км от Земли, могут быть созданы солнечные электростанции — как альтернативный или основной источник энергетики, на случай если природные запасы постепенно иссякнут. А солнечный парус работает так же, как фотоэлектрические элементы в солнечной панели, преобразуя свет в энергию.
Студенту Даниле Гуськову, учащемуся на 3 курсе института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева, интересны все этапы работы техники — от проектирования и создания до запуска и анализа полета после выведения на орбиту. "Мы изучаем движение космических аппаратов, малогабаритных космических аппаратов, — рассказал Данила. — Наша команда "Пионер СКБ "RocketLAV" подготовила для конкурса стратосферный зонд. И здесь в Бобровке мы протестировали механизм раскрытия системы ориентации солнечных панелей и бортовую электронику".
Эти эксперименты в стратосфере ребята проводили в рамках направления "научные исследования", где мониторятся поведение магнитного поля Земли, радиация, микрогравитация, а также в направлении "демонстрация технологий", где проверяются аэродинамика, системы связи, система управления, навигация, двигательные установки.
По словам Андрея Крамлиха, директора центра экспериментов в космосе Самарского университета им. Королева и организатора конкурса, "Линия кармана" — это хорошая практика для студентов, которые в ближайшем будущем планируют заниматься проектированием и изготовлением ракет-носителей, а также созданием аппаратов для мониторинга окружающей среды. "В Самару съехались ребята из ведущих аэрокосмических вузов страны. У них горят глаза, они по-хорошему заряжены, не обращают внимания на проливной дождь, аплодируют успехам друг друга после каждого пуска, и это не может не радовать, — отметил директор центра экспериментов в космосе. — Работая в команде, студенты с разной подготовкой и образованием получают уникальную практику. Ведь в команде есть и инженер-механик, который разбирается в конструкции ракеты или научной аппаратуры, и радиотехник, и электронщик, и программист, который пишет код по хранению, съему и обработке телеметрии и другой информации. И вот такая междисциплинарность позволяет за сжатое время развить навыки, которые трудно получить где-либо еще".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.