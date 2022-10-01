Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей

В субботу, 1 октября, Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожилых людей. С международным праздником поздравил земляков губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"В этот день по сложившейся традиции мы чествуем представителей старшего поколения — ветеранов войны и труда, заслуженных работников различных отраслей народного хозяйства, наших бабушек и дедушек, всех, чьим самоотверженным трудом многие десятилетия обеспечивалось развитие нашего государства, его защита от внешних посягательств, мирная жизнь многих поколений россиян", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: "Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к людям преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и добыл Победу, кто самоотверженно восстанавливал страну в послевоенные годы, создавая экономический фундамент для укрепления России и Самарской области в XXI веке".
Обращаясь к ветеранам, губернатор отметил, что "именно у них мы учимся преданному, бескорыстному служению Отечеству и любви к Родине. Их пример вдохновляет молодежь на новые достижения во имя свободы, независимости и величия державы".
"Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердечность и стойкость перед лицом самых суровых испытаний и сегодня помогают нам преодолевать трудности, сохранять преемственность поколений, вселяют уверенность, что все у нас получится, — заявил Дмитрий Азаров. — Хочу от всего сердца поблагодарить вас за всё, что вы сделали и продолжаете делать для развития России и процветания самарской земли, для своих внуков и правнуков, для наших потомков.
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