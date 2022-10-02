Губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников системы среднего профессионального образования Самарской области.

"Уважаемые работники и ветераны системы среднего профессионального образования Самарской области!

Ваш профессиональный праздник, впервые отмечаемый в 2022 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, объединяет преподавателей и мастеров, занимающихся подготовкой будущих рабочих кадров, а также студентов ссузов, которых в нашем регионе насчитывается около 90 тысяч.

Развитие системы СПО — один из приоритетов государственной социально-экономической политики. Усилия регионального Правительства и работодателей направлены на то, чтобы наша молодежь, получая востребованные на рынке труда специальности, быстрее интегрировалась в организации реального сектора экономики. Мы исходим из того, что забота о профессиональной подготовке и воспитании молодого поколения — самые надежные инвестиции в будущее нашего края и России в целом.

Сегодня у нас в регионе готовят квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 84 образовательные организации и 10 специализированных центров компетенций, созданных на их базе. В рамках национального проекта "Образование", реализуемого по инициативе Главы государства, за последние годы в Самарской области обновлены 30 мастерских, что позволяет вывести подготовку студентов на качественно новый уровень.

Дорогие друзья! От каждого из вас зависит будущее нашей малой Родины — Самарской области, нашей великой Родины — России. Хочу выразить всем, кто отдает свои силы укреплению кадрового потенциала региона в системе СПО, искреннюю признательность за ваш благородный труд, тепло вашего сердца и свет знаний, который вы несете своим студентам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и всего самого доброго!", — говорится в сообщении.