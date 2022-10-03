Tele2: спрос на автономный сбор данных растет

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги продаж в сегменте дистанционного сбора данных за 8 месяцев этого года. Спрос на технологии М2М в Приволжье вырос на 15%, наиболее активно возможности машинного взаимодействия используют компании в Чувашии, Нижегородской и Ульяновской областях.

М2М остается одной из ключевых технологий для современного бизнеса. Tele2 демонстрирует положительную динамику по корпоративным продажам в сфере дистанционного сбора данных. С января по август продажи в M2M-сегменте Приволжья увеличилась на 20%, количество устройств также выросло на 15%. В этом году SIM-карты для автономного получения информации наиболее востребованы в Нижегородской и Ульяновской областях, а также в Чувашии и Марий Эл.

Параллельно с SIM-картами растет проникновение М2М-систем. Они позволяют контролировать активность устройств в сети, устанавливать лимит расходов, вводить автоматическую блокировку при их превышении, предоставляет отчеты в онлайн-режиме. Сервис легко интегрируется с IT-решениями, не нарушая работы экосистем разной степени сложности. Особое внимание уделяется безопасности, с помощью М2М можно закрепить SIM-карту за определенным устройством, что обеспечивает контроль местоположения и защиту от несанкционированного доступа.

SIM-карты М2М Tele2 позволяют управлять удаленными устройствами и аккумулировать информацию по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени. Технологию автономного сбора информации активно применяют в банковском секторе, приборах учета, логистике и охранных сервисах. Термо SIM-карты M2M используются в самых жестких условиях, устойчивы к коррозии и обеспечивают бесперебойную работу при температуре от -40 до +105 °С.