16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится Великое освящение храма на ул. Советской Армии Открытие самарской исторической мечети после реставрации состоится 1 октября Скончался архимандрит и профессор Георгий Шестун Муфтий Талип хазрат Яруллин: "1100 лет сохранения традиций" В Струковском саду пройдет серия лекций о хоральной Синагоге

Религия Общество

В Самаре состоится Великое освящение храма на ул. Советской Армии

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 октября, в Самаре на ул. Советской Армии, д. 251б будет совершен чин Великого освящения храма, который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Событие великого освящения храма совершает правящим архиереем епархии только один раз в истории храма, после завершенных работ по внутреннему и внешнему убранству культового здания. В ходе мероприятия храм будет помазан святым миром, в престол храма будут вложены святые мощи святого первомученика Стефана, храму будет дан Ангел Хранитель.

Напомним, что строительство храма на ул. Советской Армии началось в 2009 г. и продолжалось до 2013 г., постоянные богослужения в храме начались с 31 января 2010 года. Здание храма спроектировано в традиционном русском стиле. По типу объемно-планировочной структуры храм — прямоугольный, крестово-купольный, четырехстолпный. Форма кровельного покрытия — позакомарная, с главой шлемовидной формы с крестом наверху. Центральная часть здания — храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, нижняя часть здания — храм в часть иконы Божией Матери "Скоропослушница". В храме хранятся мощи 13 святых, в том числе святителя Спиридона Тримифунтского, а также поруч — часть облачения с мощей святого, пребывающих на о. Корфу (Греция), который был передан в дар храму в 2014 году.

При храме построена колокольня, на которой установлено 11 колоколов. В 2017 году в рамках реализации государственной программы Самарской области "Реализация государственной национальной политики в Самарской области (2014–2020 годы) у прихода появилась переносная звонница из 6 колоколов.
На сегодняшний день при храме действуют большой профессиональный и малый любительский хор, работает воскресная школа для детей (в возрасте от 5 до 17 лет) и взрослых (без ограничения возраста), где проводят занятия 14 педагогов, есть школа звонарей и библиотека. На территории храма расположены детская игровая площадка с тремя разновозрастными игровыми комплексами и искусственный пруд, который 19 июня 2016 года на праздник Святой Троицы был торжественно освящен и получил название "Спиридоновский". Настоятель храма — протоиерей Иоанн Валерьевич Мохов, отец 7 детей, 4 октября вошел в состав Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

В программе мероприятия:
09:00 часов — встреча митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и начало Великого освящения храма;
10:00 часов — начало Божественной литургии;
12:00 часов — праздничная трапеза для гостей мероприятия и прихожан храма.

Самарских верующих приглашают на торжество Великого освящения в храм святителя Спиридона Тримифунтского.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6