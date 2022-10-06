"Медиа-Телеком" в партнерстве с "Синтерра Медиа" запустил в эфир три платных тематических телеканала

С 1 октября 2022 года благодаря партнерству между компанией "Медиа-Телеком" и телекоммуникационного оператора "Синтерра Медиа" операторам платного ТВ России и СНГ стали доступны киносериальные телеканалы "КИНЕКО" и "Сапфир" и документально-познавательный телеканал TERRA.

Телекоммуникационный оператор "Синтерра Медиа" выступил технологическим партнером компании "Медиа-Телеком", полностью закрыв весь технологический процесс выпуска телеканалов в эфир. Оператор организовал предэфирную подготовку материалов, Playout и доставку до крупнейших операторов платного ТВ.

"Кинеко" — телеканал топовых азиатских сериалов для широкой аудитории. Ежедневно и круглосуточно в эфире будут идти сериалы последних лет различных жанров и тематик: от мистических историй из прошлого до рассказов о жизни и бизнесе в современных реалиях.

"Сапфир" — телеканал популярных сериалов с восточным колоритом для женской аудитории. Отличительной чертой канала станет современный турецкий контент, прошедший тщательный отбор на эфирном телевидении в Турции и завоевавший любовь зрителей по всему миру.

Terra — развлекательно-познавательный канал в жанре Docutainment. Путешествия, история, наука, дикая природа, еда, охота и рыбалка — благодаря разнообразию жанров и тематик, телеканал Terra привлечет интерес самой широкой аудитории.

Александр Косарим, генеральный директор компании "Медиа-Телеком": "Мы внимательно следим за предпочтениями аудитории, и рады предложить зрителям топовый контент на телеканалах "Кинеко", "Сапфир" и Terra. Два первых телеканала представляют модные турецкие, южнокорейские, китайские и другие азиатские сериалы, которые набирают все большую популярность в мире, а третий — драйвовый познавательный и приключенческий контент для всей семьи".

Генеральный директор "Синтерра Медиа" Григорий Урьев: "Запуск Playout этих каналов — это не первый совместный проект с "Медиа-Телеком", в котором "Синтера Медиа" выступает технологическим партнером. Благодарим компанию за оказанное доверие и прикладываем все усилия для совершенствования наших сервисов. Для каналов "Кинеко", "Сапфир" и Terra мы запустили сервис предэфирной подготовки контента и теперь оказываем полный спектр услуг, связанных с выпуском телеканалов, для всех наших заказчиков".