"Единая Россия" создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

"Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября.

Как подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура - и партийная в том числе.

"От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии "Единой России" и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях", - сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений "Единой России" по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Как отметил Денис Пушилин, за 8,5 года "Единая Россия" помогла многое сделать на территории ДНР, и партию поддерживают тысячи жителей.

"Уже три тысячи активистов самого многочисленного в республике общественного движения "Донецкая Республика" стали членами партии, более 13,5 тысячи человек являются ее сторонниками. Мы прекрасно понимаем, что практически все 250 тысяч человек (активистов республиканского движения. - Прим. ред.) - это наши потенциальные однопартийцы на данный момент. И это не случайно: "Донецкую Республику" и "Единую Россию" объединяют верность нашей общей большой Родине и деятельное желание помогать людям", - сказал он.

В ЛНР сторонниками партии уже стали более 100 тысяч активистов общественного движения "Мир Луганщине", сообщил Денис Мирошниченко. Он уверен, что создание регионального отделения "Единой России" на территории республики станет локомотивом для всей политической структуры региона.

О готовности большого количества жителей Херсонской области присоединиться к команде партии рассказал и Игорь Кастюкевич.

"Люди понимают: за те годы, которые им обещали и ничего не выполняли, здесь вдруг начали работать, начали показывать реальные дела. "Единая Россия" - это партия реальных дел, и главное, что в этом уверены люди", - подчеркнул он.

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсовета партии и представят их для утверждения президиуму Генсовета.

Также Андрей Турчак рекомендовал фракции "Единой России" определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР - Зураба Макиева, ЛНР - Виктора Водолацкого, в Запорожской области - Артема Бичаева, в Херсонской области - Игоря Кастюкевича.

Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе, вице-спикер регионального парламента Александр Живайкин напомнил, что рабочая группа специалистов и волонтеров от Самарской области во главе с секретарем Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное (ДНР), чтобы обеспечить восстановление социальной и коммунальной инфраструктуры города. Капитальный ремонт школы №6 в Снежном был отмечен секретарем Генсовета Партии Андреем Турчаком.

"На всех территориях новых субъектов Российской федерации идет активная работа по восстановлению социальных объектов: школ, детских садов, больниц и поликлиник, ремонт коммунальной инфраструктуры. Любая помощь идет от сердца, от наших земляков - братскому народу. Люди видят реальные дела, конкретные результаты: партия уже решает адресные проблемы и продолжит это делать. Надеюсь, что региональные и местные отделения "Единой России" на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продолжат следовать гуманитарной миссии "Единой России", выраженной в принципах защиты, заботы и развития, и будут нацелены на создание обратной связи с жителями своих регионов. А жители Донбасса уже не раз смогли убедиться в том, что "Единая Россия" - это партия реальных дел", - отметил Александр Живайкин.

