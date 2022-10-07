Дмитрий Азаров поздравил президента Владимира Путина с юбилеем

В пятницу, 7 октября, президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин отмечает 70-летие. С юбилеем национального лидера России поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Взять на себя ответственность за великую страну, стать для россиян национальным лидером, примером, надеждой и опорой - это особая судьба и важнейшая миссия, результат Вашего огромного, достойного мощи нашей Родины, многолетнего труда", - подчеркнул губернатор в поздравительной телеграмме.

Глава региона отметил, что масштаб задач, которые удалось решить президенту за годы руководства нашей страной, поистине впечатляет.

"Приняв страну на изломе истории, в состоянии упадка и разрушения, Вы смогли заново сплотить наш народ для созидательного труда, возродить истерзанную Россию, укрепить и вывести ее на высокий уровень развития по всем показателям, значительно повысить благосостояние и качество жизни граждан. Уверен, абсолютное большинство россиян благодарны Вам не только за стабилизацию и развитие экономики и социальной сферы, но и за возможность вновь почувствовать гордость за державу, за то, что наша Родина - свободная, процветающая, независимая страна, с мнением которой приходится считаться даже недругам", - отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня, когда наши воины вновь встали на защиту рубежей Отечества, чтобы бороться с фашизмом, который дал ростки у самых границ России, нам как никогда важно проявлять сплоченность, выдержку, мужество и патриотизм, подчеркнул глава региона.

"Уверен, что под Вашим руководством мы обязательно справимся и с этими грозными вызовами, сможем на новом историческом этапе показать всему миру, что нашу страну и ее народ необходимо уважать, а свое право на свободу, независимость и безопасность мы будем защищать столько, сколько потребуется", - отметил губернатор Самарской области и пожелал президенту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, верных соратников, успехов в реализации намеченных целей во имя нашей великой Родины - России.