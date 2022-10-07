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При поддержке "Единой России" в Самарской области прошли мастер-классы и тренировки по самбо

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Целью нового спортивного партийного проекта является популяризация и развитие самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо и реконструкция залов.

Старт новому партийному проекту в Самаре дал заслуженный тренер России, мастер спорта, президент Федерации самбо Самарской области Алексей Земсков. Он возглавляет Общественный совет партийного проекта "Za самбо!" в регионе.

"В спортивной школе олимпийского резерва № 11 тренируются воспитанники нашей школы. Среди них есть победители Первенства Европы этого года. Завтра ребятам предстоит участие в первенстве области по самбо и сегодня они активно тренируются и готовятся к завтрашнему соревнованию. Такие же тренировки проходят в Тольятти и Сызрани", — отметил Алексей Земсков.

Он провел мастер-класс и поделился своими секретами с учащимися спортшколы и рассказал о ближайших планах по развитию в регионе этого вида спорта.

В Самаре в спортивной школе олимпийского резерва № 11 им. В. В. Ольховского более 50 юных спортсменов смогли стать участниками мастер-класса от выдающегося тренера.

"Занимаюсь самбо с пяти лет. К победе я шёл достаточно. Были взлёты и падения, после своих усилий я оказался на Первенстве Европы. Сегодня я передавал свой опыт молодому поколению, чтобы они на меня ровнялись и развивали свое мастерство в самбо", — поделился один из участников тренировки победитель первенства Европы по самбо Даниил Жданов.

Координатор партийного проекта "Детский спорт" Роман Балтер тоже поддержал запуск нового спортивного проекта "Единой России".

"Формирование правильных ценностей — это залог дальнейшего успеха наших детей.  Я уверен в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы эти ребята выросли настоящими чемпионами — в жизни и в спорте. Спорт — это, прежде всего, здоровье, воспитание волевых качеств, получение деловых навыков — от планирования своего времени до постановки целей. Принципы успеха в жизни ничем не отличаются от тех, которые надо соблюдать на ринге, на татами или в зале единоборств. Надеюсь, для самарской школы самбо этот спортивный партийный проект откроет новые перспективы и даст толчок для развития этого вида спорта в регионе", — считает координатор партийного проекта "Детский спорт", депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Открытые тренировки в этот день признанные мастера самбо провели также в школе олимпийского резерва № 13 в Тольятти и средней школе № 2 в Сызрани.

Сейчас в регионе действует более 30 специализированных секций по самбо под эгидой Федерации самбо, в ближайшее время их станет намного больше.

При поддержке министерства спорта, министерства образования и Всероссийской федерации самбо партийный проект "Единой России" займется не только популяризацией этого вида спорта, но и поможет в организации работы секций самбо на селе, будет содействовать строительству и реконструкции залов самбо. Кроме того, по инициативе партии в школах планируется урок самбо в качестве дополнительного урока физкультуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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