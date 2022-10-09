Татьяна Санникова: у нас есть люди, которые помогают там, где это сегодня очень необходимо

Участники волонтЕрского движения #МЫВМЕСТЕ помогают на переправе в Крыму. руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова прокомментировала работу волонтеров на переправе.

В Керченском проливе стабильно работает паромная переправа. Всего за сутки с Тамани в Крым и обратно было перевезено более 650 человек и порядка 100 автомобилей.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета моста. В связи с этим было принято решение организовать паромную переправу.

В воскресенье в Керченский порт прибыли еще два парома — "Ейск" и "Лаврентий" для того, чтобы перевозить грузовики и фуры более 20 м в длину.

Движение для легковых автомобилей было открыто и по самому Крымскому мосту. Но из-за тщательных досмотров очередь из машин растянулась на несколько километров.

На помощь тем, кто стоит в пробке, пришли волонтеры — участники движения #МЫВМЕСТЕ.

"Волонтеры — это люди, которые всегда рядом. Они готовы помочь решить любую важную задачу. — говорит руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова. — Очень хорошо, что у нас есть такие люди по всей стране, которые по зову души и сердца могут сразу оказаться там, где это сегодня очень необходимо. Случилась беда с Крымским мостом, — и они уже тут помогают тем, кто ждёт переправу".

Возле переправы волонтеры развернули штаб. Активисты выдают продукты и воду всем нуждающимся. Ожидающие переправы люди бесплатно снабжаются всеми продуктами первой необходимости.