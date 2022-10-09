16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Татьяна Санникова: у нас есть люди, которые помогают там, где это сегодня очень необходимо Фонд президентских грантов начал принимать заявки проектов СОНКО на первый конкурс грантов 2023 года Три культурных проекта Самарской области получат гранты президента В ПФО пройдет окружной форум добровольцев Самарский волонтер отправился на помощь в Запорожье

Общественные организации Общество

Татьяна Санникова: у нас есть люди, которые помогают там, где это сегодня очень необходимо

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участники волонтЕрского движения #МЫВМЕСТЕ помогают на переправе в Крыму. руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова прокомментировала работу волонтеров на переправе.

В Керченском проливе стабильно работает паромная переправа. Всего за сутки с Тамани в Крым и обратно было перевезено более 650 человек и порядка 100 автомобилей.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета моста. В связи с этим было принято решение организовать паромную переправу.

В воскресенье в Керченский порт прибыли еще два парома — "Ейск" и "Лаврентий" для того, чтобы перевозить грузовики и фуры более 20 м в длину.

Движение для легковых автомобилей было открыто и по самому Крымскому мосту. Но из-за тщательных досмотров очередь из машин растянулась на несколько километров.

На помощь тем, кто стоит в пробке, пришли волонтеры — участники движения #МЫВМЕСТЕ.

"Волонтеры — это люди, которые всегда рядом. Они готовы помочь решить любую важную задачу. — говорит руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова. — Очень хорошо, что у нас есть такие люди по всей стране, которые по зову души и сердца могут сразу оказаться там, где это сегодня очень необходимо. Случилась беда с Крымским мостом, — и они уже тут помогают тем, кто ждёт переправу".

Возле переправы волонтеры развернули штаб. Активисты выдают продукты и воду всем нуждающимся. Ожидающие переправы люди бесплатно снабжаются всеми продуктами первой необходимости.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6