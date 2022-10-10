Призванные по частичной мобилизации в Самарской области получат по 50 тысяч рублей

Все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 10 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.

Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание.

"Принимаем на региональном уровне дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение", — сообщил Дмитрий Азаров.