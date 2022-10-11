Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан

В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с СПбГУТ и "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности.
Финансовый ущерб россиян от интернет-угроз исчисляется в миллиардах рублей ежегодно. Ключевая проблема защиты от них состоит в том, что тема кибербезопасности не воспринимается обществом как значимая. Поэтому одной из целей первого этапа программы повышения киберграмотности стала популяризация темы с помощью вовлекающих форматов донесения информации об угрозах и правилах безопасного использования интернет-сервисов.
Директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин: "Общий подход Минцифры при реализации любых проектов, будь то Госуслуги или программа повышения киберграмотности населения, — делать их полезными, понятными широким слоям населения, а также безопасными. Соблюдение всего нескольких простых правил кибергигиены позволит людям защитить себя от 80% киберугроз. Чтобы обучить граждан этим правилам, мы считаем важным рассказывать о них в тех форматах и на тех площадках, которые люди используют ежедневно".
Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом — травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта — подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами. Они расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе, посвященном борьбе с кибербуллингом.
"Академическая среда всегда выступала тем местом, где в большей степени формируется мировоззрение человека. Важной частью современной личности является и психологическое здоровье. Мы считаем очень важным запуск проекта по Кибербуллингу и надеемся, что он позволит повысить грамотность подростков в цифровой среде и снизить эффективность травли с использованием цифровых технологий" — сказал проректор по цифровой трансформации СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.
Цель второго проекта — "Сложные несложные пароли" — показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.
Основная идея спецпроекта "КиберЗОЖ" — аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в Сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности и. В рамках проекта создан веб-ресурс, благодаря которому пользователи узнают, как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не попасться на фишинг, а также смогут проверить сайты на безопасность.
"Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема, и мы, как лидер в сфере кибербезопасности, считаем эту задачу одной из приоритетных. Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты", — подчеркнул генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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