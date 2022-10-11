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Что приснилось "Авроре" — цифровая премьера черной комедии состоится 26 октября

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вышел трейлер восьмисерийной черной комедии Романа Волобуева "‎Аврора"‎ (18+). Премьера состоится 26 октября эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv. Сериал пополнит линейку Wink Originals и more originals.

Трейлер в VK и Telegram

Постер в VK и Telegram

Кадры со съемок

Саша Зорина (Лена Тронина) в 10 лет прославилась на всю страну главной ролью в народном блокбастере "Аврора". Спустя 15 лет она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-летия, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события этого месяца, героиня начинает погружаться в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

"Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что играл не свои роли. А когда играешь не свои роли, у тебя выстраивается не твоя реальность, и эта героиня идет к тому, чтобы как раз узнать, что эта реальность не ее", — сказала актриса Лена Тронина.

Режиссер "Авроры" Роман Волобуев известен уникальным авторским почерком, который зрители могли оценить в таких знаковых проектах, как "Последний министр" и "Просто представь, что мы знаем". В новой работе он по-прежнему ловко жонглирует жанрами, стилями и смыслами.

О сериале "Аврора" (18+)

Производство: компания Star Media по заказу "НМГ Студии"

Жанр: черная комедия

Количество серий: 8

Онлайн-платформы: Wink (линейка Wink Originals) и more.tv (в линейке more originals)

Съемочная группа

Продюсеры: Надя Рехтер-Гарева, Филипп Брусникин, Александр Бондарев,

Креативный продюсер: Маруся Трубникова

Исполнительный продюсер: Арам Ерицян

Продюсер пост-продакшена: Анна Янсоне

Линейный продюсер: Дина Демидова

Авторы сценария: Роман Волобуев, Елена Смолина

Режиссер-постановщик: Роман Волобуев

Оператор-постановщик: Матвей Ставицкий

Художник-постановщик: Наталья Истомина

Художники по костюмам: Екатерина Сергеева, Катя Павелко

Художник по гриму: Екатерина Столбова

В ролях: Лена Тронина, Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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