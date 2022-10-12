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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Начались съемки остросюжетного шпионского детектива "ГДР"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 октября, в день образования Германской Демократической Республики, АО "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink и "НМГ Студии" приступило к производству многосерийного художественного фильма "ГДР". Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Сериал рассказывает о схватке на рубеже 1980-90-х годов за архивы Министерства госбезопасности ГДР, которое привычно называли Штази. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес — документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могли оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей.

Лихо закрученный сюжет сериала объединяет героев из самых разных слоев общества — среди действующих лиц представители высшей власти ГДР и СССР, агенты Штази, КГБ и ЦРУ, артисты и многие другие. У каждого персонажа в этой сложной шпионской партии своя роль, своя ставка и своя судьба, порой трагичная. Многие становятся жертвами обстоятельств, так и не осознав, что это не случайность, а хитро задуманная и тщательно спланированная операция, где все пытаются переиграть всех. Во времена, когда рушится привычный мир и исчезают целые страны, трудно разобраться, кто твой друг, а кто — враг. И нужны ли те жертвы, которые принесены ради страны, которой скоро не станет.

"Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьёзным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое", — отметил режиссёр проекта Сергей Попов.

"Мы рады приступить к производству такого масштабного и важного проекта. Действие многосерийной шпионской драмы развернётся в период, ставший новой точкой отсчета сегодняшней действительности для нашей страны. Качественные исторические детективы — это контент, которому мы уделяем особое внимание, так как работа с историческим материалом требует ювелирной точности и аккуратности, особенно когда, как в случае с "ГДР", в основе сюжета реальные события. Такие проекты получают огромный отклик от самой широкой аудитории. "ГДР" — это имиджевый проект, который, мы надеемся, станет очередным хитом НТВ", — сказал генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.

"Кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Падение Берлинской стены спровоцировало разрушение всего блока восточноевропейских стран, включая развал СССР. Конфликты, происходящие в Европе сейчас, являются прямым следствием событий конца двадцатого века. Чтобы понять, почему происходят сегодняшние события, необходимо заглянуть в самое начало европейского кризиса — 1989 год, Берлин, Стена", — подчеркнул генеральный продюсер АО "Всемирные русские студии" Юрий Сапронов.

Премьера фильма планируется осенью 2023 года на онлайн-платформе Wink, а весной 2024 года — в эфире телеканала НТВ.

Первые фотографии со съемочной площадки доступны здесь.

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