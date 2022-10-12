В Сергиевском районе открыт аптечный пункт на базе "Почты России"

Гарантировать доступность лекарственного обеспечения на всей территории региона необходимо независимо от удаленности от городов и крупных населенных пунктов, уверены депутаты фракции "Единая Россия".
В Сергиевском районе депутаты комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и администрацией муниципального района оценили доступность лекарств в отдаленных населенных пунктах.
В Серноводске льготные лекарства по рецепту врача можно получить в поликлинике Сергиевской ЦРБ. В селе работают и три аптечных пункта. Один из них расположен в отделении "Почты России". В Самарской губернии открыто ещё два таких аптечных пункта.
Ассортимент лекарств сейчас небольшой, но все основные группы препаратов в ассортименте. "Услуги аптечного пункта востребованы, мы в этом убедились. Очень важно, чтобы все жители нашей губернии имели возможность получить льготные лекарственные препараты, приобрести нужные им медикаменты быстро и по оптимальной стоимости независимо от места их проживания", — подчеркнула председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутат фракции "Единая Россия" Марина Сидухина.
Напомним, что вместе с "Почтой России" прорабатывается вопрос о возможности при использовании дистанционных способов заказов препаратов выдавать их на почте. Именно почтовая сеть может в буквальном смысле "достучаться" до каждого. Вместе с письмами на дом могут доставлять и лекарства, с соблюдением всех норм и правил.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!