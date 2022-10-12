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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис "Лицей"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, дарит клиентам месяц бесплатной подписки на цифровой образовательный сервис для школьников "Лицей". Материалы портала разработаны преподавателями ведущих вузов страны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Фото: предоставлено Tele2

Онлайн-платформа "Лицей" от "Ростелекома" объединяет материалы школьной программы и курсы по развитию. Новая подписка для клиентов Tele2 включает: 4000 уроков для учеников с 1 по 11 классы, 5500 тренажеров для закрепления знаний, развивающие лекции.

После прохождения теоретической части ученикам доступны тренажеры для закрепления знаний с интерактивными подсказками. С помощью "Лицея" выпускники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, робототехнике, ментальной арифметике и другим цифровым темам. Для учеников младшего возраста — обучающие мультфильмы и задания на развитие мышления. Контент "Лицея" постоянно обновляется и пополняется новыми интересными курсами и лекциями.

Первое подключение подписки для клиентов Tele2 бесплатное. Пробный период составляет 30 дней, далее стоимость услуги — 199 рублей в месяц. Подключить подписку абоненты могут в личном кабинете на сайте оператора или платформы "Лицей", а также прямо с мобильного телефона с помощью команды 155*569*1#.

Подробнее о новой подписке — на сайте tele2.ru.

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