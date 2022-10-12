Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис "Лицей"

Tele2, российский оператор мобильной связи, дарит клиентам месяц бесплатной подписки на цифровой образовательный сервис для школьников "Лицей". Материалы портала разработаны преподавателями ведущих вузов страны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Онлайн-платформа "Лицей" от "Ростелекома" объединяет материалы школьной программы и курсы по развитию. Новая подписка для клиентов Tele2 включает: 4000 уроков для учеников с 1 по 11 классы, 5500 тренажеров для закрепления знаний, развивающие лекции.
После прохождения теоретической части ученикам доступны тренажеры для закрепления знаний с интерактивными подсказками. С помощью "Лицея" выпускники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.
В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, робототехнике, ментальной арифметике и другим цифровым темам. Для учеников младшего возраста — обучающие мультфильмы и задания на развитие мышления. Контент "Лицея" постоянно обновляется и пополняется новыми интересными курсами и лекциями.
Первое подключение подписки для клиентов Tele2 бесплатное. Пробный период составляет 30 дней, далее стоимость услуги — 199 рублей в месяц. Подключить подписку абоненты могут в личном кабинете на сайте оператора или платформы "Лицей", а также прямо с мобильного телефона с помощью команды 155*569*1#.
Подробнее о новой подписке — на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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