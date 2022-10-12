В Самарской области по поручению губернатора проверят списки мобилизованных, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава региона Дмитрий Азаров.

"В связи с поступлением новых разъяснений Министерства обороны относительно порядка предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации переговорил с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным. Дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение", - сообщил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, те из жителей Самарской области, кто в соответствии с указанными разъяснениями не подлежит мобилизации, будут отправлены домой.

"В ближайшее время рассмотрим вопрос на заседании областной призывной комиссии по мобилизации", - заявил глава региона.