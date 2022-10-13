В пятницу, 14 октября, в Новокуйбышевске пройдет Литературно-акустический квартирник под открытым небом в Студенческом сквере (Библиотечный проезд, 1).

Начало в 18:00. Мероприятие посвящено Дню рождения Марины Цветаевой.

В программе вечера акустический проект "Просто песня" (вокал и гитара Алексей Ожегов), вокал и перкуссия Миланы Жарёхиной, бас-гитара Дмитрий Думин. Выступление преподавателя ДШИ "Вдохновение" по классу гитара Татьяна Мальцева: она исполнит бардовские песни.

В этот вечер прозвучат стихи Марины Цветаевой в исполнении ЛТО "Отчий дом", учеников Школы эстрады "Артист".

Согреет ароматным чаем и мастер-классом — Чайная мастерская "Завари-ка".

Вход свободный.