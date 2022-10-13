В пятницу, 14 октября, в Новокуйбышевске пройдет Литературно-акустический квартирник под открытым небом в Студенческом сквере (Библиотечный проезд, 1).
Начало в 18:00. Мероприятие посвящено Дню рождения Марины Цветаевой.
В программе вечера акустический проект "Просто песня" (вокал и гитара Алексей Ожегов), вокал и перкуссия Миланы Жарёхиной, бас-гитара Дмитрий Думин. Выступление преподавателя ДШИ "Вдохновение" по классу гитара Татьяна Мальцева: она исполнит бардовские песни.
В этот вечер прозвучат стихи Марины Цветаевой в исполнении ЛТО "Отчий дом", учеников Школы эстрады "Артист".
Согреет ароматным чаем и мастер-классом — Чайная мастерская "Завари-ка".
Вход свободный.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.