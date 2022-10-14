Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на ул. Ново-Садовой в Самаре

В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший для города и региона объект построен благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Старт движению по эстакаде дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Основные строительные работы по транспортной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, строительства которой самарцы ждали десятки лет, начали в мае 2021 года. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Однако с учетом важности объекта для улучшения качества улично-дорожной сети города и с целью минимизации для жителей неудобств, с которыми неизбежно связана реализация такого масштабного объекта, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу вести работы опережающими темпами.

Региональные власти обеспечили стабильное финансирование объекта в необходимом объеме и заручились федеральной поддержкой, что позволило, в том числе, организовать бесперебойную поставку материалов. Уже через год, в июле 2022 года, строители начали укладку асфальтобетонного покрытия. Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.

14 октября старт рабочему движению на развязке был дан в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит международная выставка "Дорога-2022".

"Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта — декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем — уже людьми будет оценено, — отметил Дмитрий Азаров. — Есть четкий план организации работ. Мы всегда понимали, где можем запараллелить процессы и приблизить открытие развязки. Благодаря вашей поддержке, Марат Шакирзянович, благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта. Мы сэкономили время — а это удобство и комфорт, меньше выхлопных газов, сэкономленное время в пробках, которое можно провести с родными и близкими людьми, потратить на важные для нашего региона и страны добрые дела".

Марат Хуснуллин поблагодарил руководство Самарской области за успешно реализованный опережающими темпами проект.

"В Самаре дорога, которую мы открываем сегодня, по километражу небольшая, но очень важная. Она внутри города, была узкая, давно были пробки. И вот сейчас благодаря той программе, которую утвердил Президент, нам удается в городе открыть эту прекрасную дорогу. Огромное спасибо руководству региона, губернатору, всем командам муниципалитетов, которые работают над этой задачей. Хочу сказать спасибо Росавтодору, всем строителям. Мы строим с опережением благодаря профессиональной и слаженной работе команде строителей, федерального центра и регионов", — сказал Марат Хуснуллин.

Глава региона подчеркнул, что реализация масштабных инфраструктурных проектов опережающими темпами в последние годы уже стала традицией для Самарской области: "Мы мобилизуемся по важнейшим направлениям, добиваемся поддержки на федеральном уровне, как это произошло по этой важнейшей развязке, и концентрируем свои усилия. Мы раньше начали движение по мосту через реку Самара, на год раньше построили мост через реку Сок, сейчас в графике строим наш главный инфраструктурный объект — мост через Волгу. Есть и другие строительные объекты, такие, например, как Дворец спорта, который также построен на год раньше срока".

Развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную дорогу протяженностью 1,2 км, по которым движение идет по 6 полосам — по 3 в каждом направлении. Сейчас на объекте продолжаются работы завершающего этапа строительства, включая благоустройство прилегающей территории. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары имеет стратегическое значение для модернизации транспортной сети города и всей области, позволит сократить время автомобильного движения на данном участке.

Глава Росавтодора Роман Новиков также отметил важность построенной развязки в Самаре и работу региональных властей не только по строительству этого объекта, но и обновлению всей дорожной сети региона.

"Развязка очень большого городского транспортного узла, ее важность неоценима. И все это направлено на выполнение одной из задач, которая является показателем национального проекта "Безопасные качественные дороги" — увеличение доли протяженности автомобильных дорог городской агломерации до нормативного состояния в 85%. Хочу поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова — проектная команда работает слаженно", — сказал Роман Новиков.

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил строителей и подрядную организацию за качественный труд в интересах жителей Самарской области. За качественно выполненную работу по возведению развязки и в преддверии Дня работников дорожного хозяйства глава региона отметил коллектив компании — подрядчика и ее наиболее отличившихся сотрудников.

"Мы работали с полной отдачей, все условия у нас были. Старались побыстрее все сделать, чтобы людям было удобнее ездить. Здесь проблемная дорога была, а благодаря новой развязке пробок будет меньше. Открытия движения ждали и строители, и жители, которые постоянно интересовались, когда отроем дорогу", — рассказал дорожный рабочий Юрий Кальметьев.

Отметим, что в последние годы в Самарской области обновление дорожной сети ведется в беспрецедентных масштабах. "Всего благодаря национальным проектам, инициированным президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в первую очередь это "Безопасные качественные дороги", только в этом году в Самарской области будет реконструировано и капитально отремонтировано 600 км дорог. И это только региональные и муниципальные дороги. Таких темпов не было никогда", — подчеркнул глава региона.

Ряд объектов в регионе вводится с опережением сроков за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. Мощную поддержку на федеральном уровне Самарской области удается получать благодаря системной работе правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова.