Мобилизованных многодетных по поручению Дмитрия Азарова вернут из частей

В пятницу, 14 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание областной призывной комиссии по мобилизации. Глава региона дал указание муниципальным призывным комиссиям рассмотреть вопрос об отмене ряда решений по призыву в связи с новыми указаниями Минобороны о порядке предоставлении отсрочки.

Они касаются граждан, воспитывающих троих и более детей до 16 лет, а также имеющих детей с паллиативным статусом или троих детей, один из которых является инвалидом.

По данным областного военного комиссариата, под эти категории подпадают 70 мобилизованных. Соответствующее решение региональная комиссия утвердила. Теперь муниципальным призывным комиссиям после рассмотрения этого вопроса предстоит обеспечить возврат таких граждан из частей.