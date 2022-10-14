"Новый виток развития Самары": политики и бизнесмены об открытии развязки на ул. Ново-Садовой

В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше изначально запланированного срока было открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший объект призван разгрузить напряженный участок дорожной сети.

"Эстакада на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии построена в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. На протяжении всех полутора лет работ сохранялся максимальный темп строительства, — отмечает Андрей Кислов, сенатор от Самарской области. — Подрядчики успешно выполнили задачу, поставленную губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым — открыть рабочее движение с опережением сроков. При этом удалось обеспечить высокое качество транспортного объекта. Теперь добраться из точки А в точку Б в Самаре будет намного быстрее, удобнее и безопаснее".

Открытие движения по этой развязке позволит решить одну из основных городских транспортных проблем, считает сенатор: "Улицы Ново-Садовая и Советской Армии — ключевые транспортные артерии областного центра, поэтому на них ложится повышенная нагрузка".

Он также подчеркнул, что в конечном итоге от пропускной способности и качества дорог во многом зависит региональная экономика и комфортная жизнь жителей губернии. А удобные и качественные дороги — одна из главных составляющих современного мегаполиса.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Леонид Симановский, в свою очередь, отмечает, что Дмитрий Азаров уделяет большое внимание строительству и содержанию дорог, инфраструктурных объектов.

"Постоянно и он, и я, и профильное министерство работаем с Дорожным фондом и правительством РФ над тем, чтобы увеличить финансирование на дорожное строительство в регионе. Я очень рад, что сегодня по этой важной для города и области транспортной развязке пошло движение", - делится депутат.

Он также напомнил, что и в 2023 году эта работа будет продолжаться. Например, в следующем году на сельские дороги в Самарской области планируется направить 494 млн рублей из федерального бюджета.

Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на ул. Ново-Садовой в Самаре В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший для города и региона объект построен благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Старт движению по эстакаде дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

"Сейчас как раз идет работа над главным финансовым документом страны. Приоритет отдается не только самарским дорогам, но и, безусловно, во всем регионе. Я знаю и понимаю, что это имеет действительно очень важное значение для каждого жителя губернии и ее развития", - говорит Леонид Симановский.

Председатель самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов назвал открытие эстакады новым витком развития областной столицы. Представитель самарского бизнес-сообщества отметил, что строительство городской инфраструктуры опережающими темпами всегда позитивно сказывается на его жителях, на предпринимателях, на социально-экономическую ситуацию в регионе в целом.

"Открытие эстакады увеличит скорость прохождения автотранспорта, уменьшатся издержки автотранспортных предприятий и потеря времени в пробках. Сократятся сроки доставки товаров, — перечисляет Дмитрий Хилов. - Такое серьезное инфраструктурное строение в центре города, как скоростная эстакада, конечно, даст еще один виток развитию территорий, расположенных в удалении от центра города. Можно будет комфортно добираться до центра".

Предприниматель добавил, что многие годы на этом участке были пробки - пересечение Ново-Садовой и Советской Армии, когда все упиралось в один светофор. Теперь эта проблема решена.

"По поводу сдачи объекта раньше срока почти на год, могу сказать, что к хорошему быстро привыкаешь. Это уже воспринимается само собой, что объекты сдаются раньше срока и работы выполняются качественно. Хотя это колоссальная командная работа как регионального правительства, так и подрядчика. Конечно, огромную роль в досрочной сдаче новой развязки сыграло внимание губернатора Дмитрия Игоревича Азарова к объекту", - отмечает Дмитрий Хилов.