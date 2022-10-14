"Новый виток развития Самары": политики и бизнесмены об открытии развязки на ул. Ново-Садовой

В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше изначально запланированного срока было открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший объект призван разгрузить напряженный участок дорожной сети.
"Эстакада на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии построена в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. На протяжении всех полутора лет работ сохранялся максимальный темп строительства, — отмечает Андрей Кислов, сенатор от Самарской области. — Подрядчики успешно выполнили задачу, поставленную губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым — открыть рабочее движение с опережением сроков. При этом удалось обеспечить высокое качество транспортного объекта. Теперь добраться из точки А в точку Б в Самаре будет намного быстрее, удобнее и безопаснее".
Открытие движения по этой развязке позволит решить одну из основных городских транспортных проблем, считает сенатор: "Улицы Ново-Садовая и Советской Армии — ключевые транспортные артерии областного центра, поэтому на них ложится повышенная нагрузка".
Он также подчеркнул, что в конечном итоге от пропускной способности и качества дорог во многом зависит региональная экономика и комфортная жизнь жителей губернии. А удобные и качественные дороги — одна из главных составляющих современного мегаполиса.
Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Леонид Симановский, в свою очередь, отмечает, что Дмитрий Азаров уделяет большое внимание строительству и содержанию дорог, инфраструктурных объектов.
"Постоянно и он, и я, и профильное министерство работаем с Дорожным фондом и правительством РФ над тем, чтобы увеличить финансирование на дорожное строительство в регионе. Я очень рад, что сегодня по этой важной для города и области транспортной развязке пошло движение", - делится депутат.
Он также напомнил, что и в 2023 году эта работа будет продолжаться. Например, в следующем году на сельские дороги в Самарской области планируется направить 494 млн рублей из федерального бюджета.
"Сейчас как раз идет работа над главным финансовым документом страны. Приоритет отдается не только самарским дорогам, но и, безусловно, во всем регионе. Я знаю и понимаю, что это имеет действительно очень важное значение для каждого жителя губернии и ее развития", - говорит Леонид Симановский.
Председатель самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов назвал открытие эстакады новым витком развития областной столицы. Представитель самарского бизнес-сообщества отметил, что строительство городской инфраструктуры опережающими темпами всегда позитивно сказывается на его жителях, на предпринимателях, на социально-экономическую ситуацию в регионе в целом.
"Открытие эстакады увеличит скорость прохождения автотранспорта, уменьшатся издержки автотранспортных предприятий и потеря времени в пробках. Сократятся сроки доставки товаров, — перечисляет Дмитрий Хилов. - Такое серьезное инфраструктурное строение в центре города, как скоростная эстакада, конечно, даст еще один виток развитию территорий, расположенных в удалении от центра города. Можно будет комфортно добираться до центра".
Предприниматель добавил, что многие годы на этом участке были пробки - пересечение Ново-Садовой и Советской Армии, когда все упиралось в один светофор. Теперь эта проблема решена.
"По поводу сдачи объекта раньше срока почти на год, могу сказать, что к хорошему быстро привыкаешь. Это уже воспринимается само собой, что объекты сдаются раньше срока и работы выполняются качественно. Хотя это колоссальная командная работа как регионального правительства, так и подрядчика. Конечно, огромную роль в досрочной сдаче новой развязки сыграло внимание губернатора Дмитрия Игоревича Азарова к объекту", - отмечает Дмитрий Хилов.
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