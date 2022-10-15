Дмитрий Азаров: "Я горд, что славная традиция помогать мобилизованным зародилась на самарской земле"

Самарский завод "Авиакор" стал первым предприятием, сотрудники которого откликнулись на призыв поддержать мобилизованного коллегу. Предприятие заложило новую традицию помощи семьям тех, кто отправился защищать рубежи родины.

Водителя спецтехники завода "Авиакор" Дмитрия призвали по частичной мобилизации. Коллеги сразу же решили поддержать его семью.

Начальник транспортной службы "Авиакор — Авиационный завод" Алексей Коновалов рассказывает: новость о том, что молодого человека мобилизуют, никого не оставила равнодушной. Коллеги сразу же решили, что Дмитрию и его семье нужно оказать помощь. Не разовую, а постоянную, обеспечить жену и сына заботой, вниманием и теплом.

"Мы связались с его родственниками. Сказали, что все наши работники готовы помогать всем, чем нужно, даже решать все возникающие бытовые вопросы. Мы будем рады стать нужными семье Дмитрия, дать его близким опору и поддержку, пока он будет в отъезде. Готовы предоставить крепкое плечо нашего коллектива", — говорит Коновалов.

Коллеги выяснили, что дополнительно нужно Дмитрию для службы, и приобрели спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, боевой ранец, теплые носки. Полезные вещи в дополнение к обмундированию от Минобороны. Каждый добровольно внес свою посильную лепту. Пакет с вещами уже отправили в военную часть, где молодой человек проходит подготовку.

Инженер транспортной службы "Авиакора" Оксана Лисова говорит, что сам Дмитрий — человек очень скромный: он сказал, что все нужное обмундирование у него есть. Но коллеги искренне хотели его поддержать не только словом, но и делом.

"Это очень сильное чувство — единения, силы. Мы знаем, что если все вместе будем помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые пошли защищать Родину, то победа точно будет за нами!" — не сдержали эмоций заводчане.

"Авиакор" стал первым самарским предприятием, которое заложило славную традицию поддержки мобилизованных коллег. Губернатор Дмитрий Азаров признался, что горд тем, что такая инициатива зародилась именно на родной земле.

"Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах, — это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту Родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой", — сказал глава региона.

Заводчане уверены: их примеру последуют сотрудники и других предприятий и организаций, не только Самарской области, но и всей страны.