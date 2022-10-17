Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфире

Чемпионат Бразилии по футболу, прямые трансляции которого доступны зрителям Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), выходит на финишную прямую: до конца остается меньше десяти туров. Все силы фаворитов сконцентрированы сейчас на этих матчах, а значит, впереди — самые яркие поединки. Какие игры точно нельзя пропустить?
16 октября Wink покажет дерби между "Палмейрас" и "Сан-Паулу". Эту встречу ждут болельщики по всему миру, хотя ее итоги не особенно важны для соперников — "Сан-Паулу" не претендует на чемпионство, а "Палмейрас" крепко держится на вершине таблицы. Однако обе команды — из одного города, а история их противостояния, которое получило название Королевской схватки, началась еще в 1930-х годах. Статистика матчей за несколько десятков лет содержит примерно одинаковое количество побед и игр, закончившихся вничью. А это значит, что на поле и в этот раз будет жарко.
3 ноября зрители увидят матч между командами из первой пятерки чемпионата. На самом большом стадионе Бразилии в Рио-де-Жанейро местный клуб "Фламенго" примет "Коринтианс". Оба соперника настроены на победу. За команду хозяев играют сразу два бомбардира из первой десятки чемпионата — Габриэл Барбоза и Педро. Поможет ли это "Фламенго" приблизиться к верхней строчке турнирной таблицы, болельщики смогут узнать, подключившись к прямой трансляции.
Матч, который зрители Wink увидят в заключительном туре 13 ноября, скорее всего, станет решающим в борьбе за титул чемпиона Бразилии в 2022 году. В этот вечер в Порту-Алегри встретятся лидеры сезона — "Интернасьональ" и "Палмейрас". Несмотря на то что для "Интера" это домашняя игра, а значит, мощная поддержка стадиона ему обеспечена, заявка гостей на победу выглядит очень серьезно. "Палмейрас" — самый титулованный клуб по количеству побед в национальном чемпионате. Кроме того, в его составе играет один из самых результативных бомбардиров — Рони, который забил 10 мячей.
Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна–осень". За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.
Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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