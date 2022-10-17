Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфире

Чемпионат Бразилии по футболу, прямые трансляции которого доступны зрителям Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), выходит на финишную прямую: до конца остается меньше десяти туров. Все силы фаворитов сконцентрированы сейчас на этих матчах, а значит, впереди — самые яркие поединки. Какие игры точно нельзя пропустить?

16 октября Wink покажет дерби между "Палмейрас" и "Сан-Паулу". Эту встречу ждут болельщики по всему миру, хотя ее итоги не особенно важны для соперников — "Сан-Паулу" не претендует на чемпионство, а "Палмейрас" крепко держится на вершине таблицы. Однако обе команды — из одного города, а история их противостояния, которое получило название Королевской схватки, началась еще в 1930-х годах. Статистика матчей за несколько десятков лет содержит примерно одинаковое количество побед и игр, закончившихся вничью. А это значит, что на поле и в этот раз будет жарко.

3 ноября зрители увидят матч между командами из первой пятерки чемпионата. На самом большом стадионе Бразилии в Рио-де-Жанейро местный клуб "Фламенго" примет "Коринтианс". Оба соперника настроены на победу. За команду хозяев играют сразу два бомбардира из первой десятки чемпионата — Габриэл Барбоза и Педро. Поможет ли это "Фламенго" приблизиться к верхней строчке турнирной таблицы, болельщики смогут узнать, подключившись к прямой трансляции.

Матч, который зрители Wink увидят в заключительном туре 13 ноября, скорее всего, станет решающим в борьбе за титул чемпиона Бразилии в 2022 году. В этот вечер в Порту-Алегри встретятся лидеры сезона — "Интернасьональ" и "Палмейрас". Несмотря на то что для "Интера" это домашняя игра, а значит, мощная поддержка стадиона ему обеспечена, заявка гостей на победу выглядит очень серьезно. "Палмейрас" — самый титулованный клуб по количеству побед в национальном чемпионате. Кроме того, в его составе играет один из самых результативных бомбардиров — Рони, который забил 10 мячей.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна–осень". За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.