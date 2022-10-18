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Рабы — не мы: сериал "Право на свободу" расскажет о борьбе с современным рабством

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала "Право на свободу" (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"). Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и войдет в линейку Wink Originals.

По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова), и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации "Либертас", Вика (Варвара Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.

"Право на свободу" — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев и жизненных ситуаций в сериале рассказывается, как попадают в ловушки и как из них выбраться, кто в этом может помочь, какие современные технологии будут полезны.

"Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций — свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале "Право на свободу" мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта "Права на свободу" заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом", — рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.

"Для меня это сериал про столкновение. Интересов людей и целых поколений — у нас довольно большой разброс возраста актеров. В каждой серии мы говорим о столкновении мыслей, видений, желаний, целей, философий. В первую очередь, эти мысли передает дуэт Ильи Малакова и Кирилла Кяро. Еще мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить", — отметил режиссер Артем Дубра.

"Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. "Право на свободу" — сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Над сериалом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Думаю, нам еще есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет", — поделился актер Кирилл Кяро.

"В сериале подняты очень серьезные остросоциальные темы. Когда человек оказывается в моральном истощении, под влиянием не тех людей, он может попасть в организации, которые якобы хотят помочь, а на самом деле только разрушают их жизни и жизни их близких. Мне кажется, у нас мало проектов, которые настолько профессионально и честно об этом говорят. Я рад, что стал частью команды, которая начала этот разговор", — сказал актер Илья Малаков.

"Мы говорим о реальных случаях реальных людей, и, прорабатывая их истории, мы искали ключи помощи человеку. Мне кажется, что у нас получилось очень доброе кино. Наш проект не о том, что надо сидеть и ужасаться, а о том, как можно реально помочь. Рабство, несвобода — это стихия, и понятно, что мы, как простые люди, мало что можем сделать. Стихия сметает судьбы, ее невозможно победить, просто щелкнув пальцами, перечислив деньги. Но можно делать небольшие шаги, которые будут хоть для кого-то полезны. И если каждый человек будет это делать, то наш мир, может быть, изменится", — считает актриса Варвара Феофанова.

"В нашем сериале есть замечательная тема, которой кинопроизводство раньше не особенно интересовалось — тема брошенных, обездоленных людей, которых пытаются спасти энтузиасты. Мне кажется, что это важный и нужный разговор, тем более что сериал получился добрым и человечным", — подчеркнул актер Игорь Скляр.

Первые две серии "Права на свободу" откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, ВК и Telegram.

Фото со съемок доступны здесь.

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