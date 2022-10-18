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Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией". Об этом сообщил координатор направления "Хорошая работа — достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились первые итоги проекта. Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займется депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Участницами проекта станут жены мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий.

"7 октября президентом был подписан и вступил в силу закон, принятый по инициативе "Единой России". Он бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребенка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами задача — добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались", — сказал Андрей Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяконова, цель направления партпроекта — чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами.

"Трудоустройство мамы с ребенком — это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность оставить ребенка на время прохождения переподготовки. Эти категории женщин должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с трудностями", — отметила Татьяна Дьяконова.

Руководитель объединения женщин-предпринимателей в составе "Союза Женщин Самарской области", депутат-единоросс Оксана Пушкина с энтузиазмом восприняла эту инициативу. Особый акцент в своей деятельности она делает на женское предпринимательство.

"На женщинах держится все. У нас есть свежие идеи, женщины умеют и могут брать на себя ответственность, обладают предпринимательской жилкой. Нужны более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации. И женам военнослужащих, мобилизованных — безусловно. Желание реализовать себя у наших женщин есть, они готовы учиться, получать новые знания. Реализация на федеральном уровне комплексной программы стимулирования трудоустройства женщин — очень своевременно решение", — уверена депутат от ЕР Оксана Пушкина.

Напомним, партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах — Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приемы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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