Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса центральной районной больницы в Сергиевске

В четверг, 20 октября, в ходе рабочей поездки в Сергиевский район губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства нового клинико-диагностического корпуса центральной районной больницы. Долгожданный социальный объект возводят в Сергиевске благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство нового одноэтажного корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск началось весной этого года. В начале лета был готов фундамент здания, проложены инженерные коммуникации, на площадку завезли специальные металлические легкие конструкции. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Губернатор ознакомился с текущим ходом строительства объекта, где сейчас ведется устройство фасада, внутренних перегородок и потолка, внутренних инженерных сетей.

Представитель компании-подрядчика доложил главе региона, что работы на объекте выполняются в соответствии с графиком и согласно контракта должны быть завершены к концу года. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян уточнил, что при соблюдении сроков строительства уже в декабре в новом корпусе планируется принять первых пациентов.

"Работы еще много. Понятно, что компания вы опытная. Надеюсь, что и здесь справитесь в назначенные сроки. Не подведите", - поставил задачу подрядчикам Дмитрий Азаров.

Благодаря новому корпусу больница получит дополнительные возможности для оказания жителям качественной медицинской помощи. По словам главного врача Сергиевской ЦРБ Сергея Бородулина, в новом корпусе будет новое современное оборудование, в том числе цифровой рентген-аппарат, маммограф, флюорограф, аппарат компьютерной томографии, ультразвуковое оборудование, аппарат функциональной диагностики и другая медтехника.

В новом здании будут располагаться кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, приемное отделение с противошоковой палатой и экстренной операционной. В связи с расширением планируется, что штат больницы пополнят новые специалисты.

"Несмотря на все сложности, санкции, закуплено современное и мощное оборудование. Все в наших руках, чтобы в обозначенные сроки справиться с задачей и уже в декабре открыть новое отделение, которое для некоторых районов сопоставимо с новым лечебным учреждением. Рассчитываю, что так и будет", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, повышение ее доступности, особенно в сельских территориях. Так, в 2021 году возведено 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории. В 34 медучреждения, расположенные преимущественно в сельской местности и малых городах, поставлено медицинское оборудование. Также в рамках национального проекта "Здравоохранение" было поставлено 19 мобильных передвижных медицинских пунктов.

В этом году работа по развитию инфраструктуры здравоохранения и системы оказания первичной медико-санитарной помощи, повышению оснащенности медицинских учреждений Самарской области продолжается. В 15 муниципальных образованиях идет строительство новых медицинских подразделений, в 4 районах возводятся клинико-диагностические отделения больниц. В медучреждения региона до конца года всего поступит 141 новый автомобиль и 2 тыс. единиц медтехники.