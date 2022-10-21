Губернатор: "Мы должны чувствовать ответственность за людей, родную землю, за нашу великую Родину"

В четверг, 20 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сергиевский район провел совещание по социально-экономическому развитию муниципального образования. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, депутатский корпус и активные, инициативные жители.

В начале совещания глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо работать в особых условиях, когда нужна полная мобилизация всех сил и средств для решения ключевых задач. "Я думаю, все понимают, что в этот особый период наша внутренняя мобилизация, которая есть в органах власти — федерального, регионального, муниципального уровней, должна передаваться людям. Период действительно особый. Знаю, что многие общественные организации чувствуют ответственность за судьбу Родины, своей страны, активно включаются в работу по мобилизации, поддержке военнослужащих и их семей, специальной военной операции. Это наш святой долг", — отметил Дмитрий Азаров.

Оказание поддержки и посильной помощи родным и близким наших мобилизованных земляков и военнослужащих — один из ключевых приоритетов. Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов отметил, что по поручению губернатора идет процесс составления социальных паспортов военнослужащих. За каждой семьей закреплен сотрудник от администрации, который в режиме 24/7 находится на связи с ними. "Сергиевский район всегда славился своей чуткостью и неравнодушием. Поэтому хочу выразить искренние слова благодарности моим землякам за инициативу, за оказанную помощь и поддержку. Безусловно, работа в данном направлении будет продолжена. Обещаю, что ни одна семья не останется без внимания, мы своих не бросаем", — подчеркнул глава района.

Всем, кому была необходима, оказана юридическая и психологическая помощь. Организована доставка продуктовых наборов для семей, выделены бесплатные проездные билеты, оказывается помощь в переоформлении группы инвалидности родственникам военнослужащих, решаются вопросы бытового характера: по ремонту кровли дома, доставке дров, по замене системы отопления.

Анатолий Екамасов отметил, что в районе организована круглосуточная горячая линия для семей военнослужащих. Дмитрий Азаров во время совещания попросил руководителя муниципалитета позвонить по ее номеру. Однако на звонок никто не ответил.

"Самое плохое, что может произойти — профанация в защите интересов семей военнослужащих. Вы делаете это не для того, чтобы отчитаться передо мной. Да, на каждом оперативном совещании в Правительстве региона рассматриваем вопрос помощи военнослужащим, приглашая к участию глав муниципальных образований. Коллеги докладывают, как они помогают семьям военнослужащих. Ни в коем случае в этом вопросе нельзя допустить формализма. Если мы говорим, что горячая линия работает 24 часа, так и должно быть. Если не работает круглосуточно, то не надо людей обманывать. Не надо выдавать желаемое за действительное. Вы знаете каждую семью. Если в процессе формирования паспорта мы выявили вопросы, они должны отрабатываться. Если надо человеку объяснить, что какие-то процессы требуют времени, надо это делать. Нельзя допустить, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя брошенными. Сейчас их отцы, мужья, сыновья защищают нашу Родину. Семьи остаются без мужского плеча, значит мы должны подставить свое плечо. Лишних усилий быть не может. Чтобы мы не сделали, этого все равно будет мало, уверен, вы это понимаете", — обратился Дмитрий Азаров к руководителю района и главам сельских поселений. Губернатор поручил на постоянной основе держать связь с семьями военнослужащих, чтобы оперативно оказывать всю необходимую поддержку. "Начинайте с этого свой день, это сегодня очень важно", — подчеркнул руководитель области.

В работу по оказанию помощи включились все неравнодушные жители района. "Люди сами привозили необходимые вещи, перечисляли деньги. На собранные средства — более 650 тысяч рублей — был закуплен гуманитарный груз, который уже отправлен нашим военнослужащим. Запущена долгосрочная благотворительная программа, посредством которой наши земляки могут поддержать семьи финансово. На сегодняшний день собрано более 900 тысяч рублей", — рассказал глава района.

Председатель областного родительского собрания Елена Климова поблагодарила губернатора за помощь семьям военнослужащих, за принятые решению по освобождению от платы за детский сад и питание школьников, а также за единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. "Это очень своевременные решения, которые являются хорошим подспорьем для семей военнослужащих", — обратилась женщина к Дмитрию Азарову.

Со словами благодарности обратилась Кристина, супруга жителя райцентра, призванного в рамках частичной мобилизации: "Хочу вас поблагодарить за оказанную помощь. По вашему поручению о создании социального паспорта, Дмитрий Игоревич, мне быстро и своевременно заменили батареи и всю систему отопления в доме. Мы получили единовременную выплату. Спасибо вам за принятое решение".

"Надеюсь, что все вопросы, которые будут поднимать семьи военнослужащих, будут также быстро решаться", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что в текущих условиях нужна мобилизация всей региональной экономики, чтобы выполнять поставленные задачи. "Если говорить про сельское хозяйство, у нас в этом году достойные результаты", — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что благодаря труженикам села удалось добиться рекордной цифры по урожайности. В этом году она составляет 33 центнера с одного гектара. Еще один рекорд за последние 40 лет — валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, который достиг отметки в 3,5 миллиона тонн. "Это уверенный результат. И только рекорд 1978 года нам предстоит превзойти в ближайшее время. Уверен, так и будет", — сказал руководитель области.

Глава Сергиевского района отметил, что с 2018 года урожайность увеличилась на 86% и составила 35,7 центнеров с гектара, а валовое производство зерна увеличилось до 187,3 тысяч тонн. На сегодняшний день в муниципалитете нет необрабатываемой пашни — используется более 130 тысяч гектаров. Сельским хозяйством в районе занимаются 17 предприятий и 42 крестьянских фермерских хозяйства. В агропромышленном комплексе трудится 930 человек.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем аграриям, особо отметив их труд. "Ударный труд сельчан позволил добиться таких результатов, которые отметил президент страны, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин", — подчеркнул Глава региона.

В отличие от ряда других муниципалитетов региона, Сергиевский район не является исключительно сельскохозяйственным, он промышленно развитый. "Поэтому вопросы мобилизации экономики — актуальны. Все наши усилия, действия мы должны сверять насколько они соответствуют решению главной задачи — все для фронта, все для Победы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Нельзя забывать и о планах развития, которые были согласованы с жителями Самарской области в целом и Сергиевского района. Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на вызовы последних лет, с которыми сталкивается регион, все ранее запланированные проекты успешно реализуются. "Мы не остановили ни одну государственную программу, ни одну стройку, — подчеркнул руководитель региона. — Я не первый год нахожусь на государственной службе. Работал в региональном Правительстве в 2008 году. Но тот период так называемого мирового экономического кризиса несопоставим с тем, что мы сейчас переживаем в эти годы, испытывая колоссальный удар по экономике из-за распространения ковида, беспрецедентных санкций в отношении нашей страны. И мы этот удар выстояли. А тогда были остановлены все государственные программы, все стройки. Мы с вами умеем работать в особых условиях, добиваться результата, оправдывать ожидания людей, исполнять те обещания, которые мы дали".

В этом смогли убедиться сами жители Сергиевского района, где новую жизнь получили объекты социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. "На мой взгляд, развитие Сергиевского района идет на шаг вперед по сравнению со многими муниципальными образованиями, чему я очень рад, — дал свою оценку развитию губернатор. — Здесь есть крепкие управленческие традиции, здесь живут талантливые, активные, энергичные люди, здесь есть консолидация общества, которая позволяет достигать результатов по-настоящему опережающего развития. Сергиевский район всегда находится на передовых рубежах".

Анатолий Екамасов отметил, что благодаря национальным проектам удалось добиться значимых результатов. За последние 5 лет общий объем инвестиций, вложенных в развитие района, составляет почти 2,5 млрд рублей. При этом необходимо обеспечить их стабильный рост. Такую задачу перед руководством района поставил губернатор. "Инвестиции — это наш задел на будущее. Это дополнительные доходы бюджета, новые рабочие места, устойчивость экономики, социального развитие", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава муниципального образования отметил, что серьезное внимание было уделено развитию индивидуального жилищного строительства. "Мы перестали выдавать "пустые" участки, а начали методично работать с федеральными и региональными программами, благодаря чему нам удалось реализовать 4 масштабных проекта по малоэтажной жилой застройке — один в районном центре и в поселке Светлодольск, еще два в поселке Сургут", — рассказал он. Всего подготовлено 897 земельных участков для многодетных и молодых семей, работников АПК, под индивидуальное жилищное строительство и под переселение граждан из аварийного фонда. Кстати сказать, в новое жилье, начиная с 2013 года, переехали 1703 человека — это более 800 семей.

Существенно преобразились и общественные пространства сельских территорий района. "В 9 поселениях — Сургуте, Серноводске, Сергиевске, Светлодольске, Кутузовском, Калиновке, Воротнем, Антоновке, Захаркино — в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" мы благоустроили общественные пространства, где обустроены зоны отдыха, площадки для занятия спортом и игровые площадки для детей, построили тротуары и провели сети освещения", — добавил Анатолий Екамасов. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" были приведены в порядок 43 дворовые и 22 общественные территории — парки, скверы, пешеходные зоны. С 2018 года в Сергиевском районе благодаря губернаторскому проекту "СОдействие" были дополнительно созданы 18 общественных пространств.

В двух периферийных поселениях — Кармало-Аделяково и Кутузовском — построены новые водоводы, где чистой водой теперь обеспечены более двух тысяч человек. В рамках нацпроекта "Экология" удалось реализовать еще два масштабных проекта по водоснабжению сел Кандабулак и Калиновка. Чистой водой обеспечили еще 1400 человек.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Сергиевске отремонтировали детскую поликлинику, в селах построили 6 современных ФАПов, в район поступило 22 единиц спецтранспорта, новое лечебное и диагностическое оборудование. Идет строительство диагностического корпуса "Сергиевской центральной районной больницы". "В планах на 2023 год строительство нового ФАПа в с. Успенка, в 2024 году — ФАПа в с. Боровка", — добавил Анатолий Екамасов.

В районе создают современные школы — только в этом году капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием и новой мебелью 4 образовательных учреждения. Обновляются детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования.

"Многое удалось сделать. В Сергиевском районе нет ни одного проекта, который мы людям пообещали и не выполнили. Если мы слово взяли, то обязаны его держать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы очень внимательно, педантично подходим ко всем расчетам, подготовке документации, к обязательствам, по которым дали обещание. Сегодня с удовольствием увидел результаты нашей работы".

Губернатор подчеркнул: благодаря решению главы государства, регион будет и дальше активно участвовать в программе по капитальному ремонту школ. "Мы имеем небывалую поддержку наших проектов, инициатив из федерального бюджета. Это большая системная работа с профильными министерствами, Правительством России, а самое главное — четкое и качественное исполнение работ, благодаря чему в течение года мы получаем дополнительные объемы средств, — акцентировал глава региона. — Уверен, те проекты, над которыми мы сейчас работаем, в том числе на территории Сергиевского района, реализуем несмотря на все сложности. Все в наших руках для того, чтобы справиться с задачами".

Губернатор подчеркнул, что в каждом вопросе важна командная работа, потому что по-другому достичь результата невозможно. "А результаты в целом по развитию региона есть. Они оценены президентом страны. Пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за совместную работу, за те достижения, которые есть в последние годы в регионе. Надеюсь, такая же командная работа изо всех сил будет продолжена и в дальнейшем. А с учетом особого времени, уверен, что сил приложим еще больше", — обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что часто приводит в пример опережающее развитие Сергиевского района главам других муниципальных образований: "Здесь проектные заделы создаются постоянно, разумно и по-хозяйски, которые позволяют привлекать больший объем инвестиций, средства федерального и регионального бюджетов. Уверен, как система, это будет работать и дальше. Надеюсь, что своей работой вы будете создавать условия, чтобы на Сергиевский район равнялись, подтягивались отстающие, но и вы брали лучшие практики на вооружение".

Безусловно, еще есть резервы, есть над чем работать. "Все возможности для этого есть: диверсифицированная экономика, уникальная Сергиевская агломерация. Такая концентрация проживания людей в сельском районе — это колоссальный потенциал", — отметил руководитель области. Он добавил, что необходимо регулярно встречаться с людьми, чтобы актуализировать программу развития муниципалитета в соответствии с текущими запросами жителей.

"В условиях особого времени нам нужно пересмотреть наши подходы к экономическому, промышленному развитию, — подчеркнул Губернатор, обращаясь к Анатолию Екамасову. — Надо понять, какой вклад в создание технологического суверенитета, импортозамещение предприятия района могут внести, какие производства могут работать на выполнение задачи по укреплению обороноспособности страны. Время особое, мы обязаны об этом думать".

Жители района во время обсуждения планов развития подняли вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре. Дмитрий Азаров пообещал, что этот вопрос будет решен в ближайшие годы, средства предусмотрят в областном бюджете.

Инициативные жители Калиновки обратились с просьбой отремонтировать сельский дом культуры, где работает библиотека, спортивные и творческие объединения: "Нам нужно современное культурное пространство, поэтому просим в ближайшие годы отремонтировать здание".

"Приложу максимальные усилия, чтобы ваш дом культуры попал в список, где будет проведен ремонт, чтобы проект получил поддержку. Рассчитываю, что добьемся выделения средств", — ответил губернатор

Еще один вопрос — ремонт водопроводных сетей в селе Черновка, где проживает более тысячи человек — "взят на карандаш". Глава региона отметил, что после того, как будут подготовлена проектная документация и предусмотрены средства в муниципальном бюджете, поддержка будет и со стороны областного правительства. Дмитрий Азаров поручил отработать эти вопросы в кратчайшие сроки.

Звучали просьбы о ремонте и строительстве новых дорог, о благоустройстве общественных и дворовых территорий. Дмитрий Азаров подчеркнул, что деньги точно будут предусмотрены и в следующем году. Важно обозначить приоритеты, посоветовавшись с людьми — по тем объектам, которые необходимо привести в порядок в первую очередь.

Среди задач, которые необходимо решить в ближайшей перспективе — развитие территории Голубого озера с созданием необходимой инфраструктуры для туристов и бизнеса, и максимальным сохранением природного ландшафта. "Это достояние Самарской области. Я бы очень хотел, чтобы это место было красивым и комфортным, чтобы этой жемчужине мы создали достойную огранку. Место уникальное. Нужно очень внимательно отнестись к концепции развития территории, не теряя время. Понимая важность, привлекательность этой территории, я готов изыскивать финансы. Но нам надо утвердить концепцию и перейти к проектированию, чтобы все было красиво и достойно", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что необходимо серьезно поработать и над развитием известного многим жителям страны курорта "Сергиевские минеральные воды", вернуть ему славу. "Он этого достоин, — подчеркнул руководитель области. — Эффективность лечения неоднократно подтверждена. Для этого нужно создать современные, комфортные условия. Мы с вами тоже должны приложить усилия, чтобы курорт соответствовал самым современным требованиям, которые предъявляются к инфраструктуре".

В завершении встречи командир поискового отряда Сергиевского района Александр Шипилов поблагодарил Дмитрия Азарова за возможность побывать на кургане Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Напомним, во время Великой Отечественной войны за эту легендарную вершину с июля по август 1943 года велись кровопролитные бои. В ходе ожесточенных сражений за обладание ключевой позицией бойцы Красной Армии, проявив невероятную силу духа и мужество, сломили сопротивление фашистов, взяли высоту и закрепились на ней. После войны здесь был установлен величественный памятник, посвященный подвигам бойцов и командиров Красной Армии.

"Принял участие в заборе земли с Саур-Могилы. Сейчас мы ведем поиск наших земляков — солдат, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, их родственников. Кроме того, мы оказываем адресную помощь своим землякам, которые защищают Родину", — рассказал командир отряда поисковиков.

"Спасибо вам за вашу работу, служение. Поисковая работа — это святое дело. Какое это имеет значение для патриотического воспитания, переоценить просто невозможно", — поблагодарил Глава региона Александра Шипилова. Командир поискового отряда выразил надежду на то, что ему вместе с воспитанниками представится возможность еще раз съездить на Саур-Могилу.

Дмитрий Азаров рассказал, что у его деда две сестры в годы Великой Отечественной пропали без вести где-то рядом с Донецком. "Что с ними случилось, мы до сих пор не смогли установить. Но сплетение истории и судеб, конечно, поражает", — отметил губернатор.

Руководитель поискового отряда передал руководителю области слова благодарности от учителей города Снежное, в восстановлении которого помогает Самарская область. Напомним, регион один из первых среди других субъектов страны заключил соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому оказывается посильная помощь в восстановлении жилых домов, детских садов, школ, больниц, музеев, домов культуры и объектов инфраструктуры. "Я сам видел, как изменился город Снежное. В адрес Самарской области звучат только слова благодарности от всех жителей", — отметил Александр Шипилов.

"Вместе с жителями, администрацией Снежного сначала мы наметили около 70 объектов, которые требовалось восстановить, потом их стало 82. Большую часть работ нам уже удалось завершить. Эту работу мы продолжим, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Президент России поблагодарил всех жителей Самарской области за помощь Снежному. Я тоже хочу еще раз всех поблагодарить, кто внес свою лепту для того, чтобы поддержать героических жителей Донбасса". Губернатор еще раз подчеркнул: сейчас необходимо сконцентрировать все усилия для оказания помощи семьям военнослужащих. А при необходимости — пересмотреть меры поддержки — в зависимости от особенности территорий, важности тех или иных вопросов. "Людям нужна наша поддержка. Мы должны сплотиться — один за всех и все за одного", — акцентировал Дмитрий Азаров.

"Время сейчас такое, когда, не считаясь с личным временем, с количеством часов в сутках, нам надо достигать результатов каждый день, доказывать свою состоятельность, подтверждать свою ответственность перед людьми, которые нам много чего доверили, наделили полномочиями, которые иной раз прощают нам ошибки или неловкое слово. Но мы свою ответственность должны чувствовать каждую минуту, а в это особое время — тем более. Чувствовать ответственность перед людьми, за людей, за родную землю, за нашу великую Родину. От нас зависит, в каких условиях будет развиваться регион, будут жить дети, внуки, какой будет наша страна. Это не громкие слова. Нам есть, где черпать духовные силы, нам есть на кого ровняться. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше, но они с нами. Они укрепляют наш дух, и они нас многому могут по-прежнему научить: как преодолевать сложности, как побеждать несмотря ни на что, в любых условиях. А мы столкнулись с тем же врагом, вновь фашизм поднял голову у самых границ нашей Родины. Сегодня, уже с учетом поддержанного решения жителей четырех областей, на территории нашей страны, в этих субъектах Российской Федерации введено военное положение. И мы должны сделать все, чтобы каждым своим шагом, действием приближать миг Победы. А то, что она будет, сомнений никаких нет", — подчеркнул Дмитрий Азаров.