В Самарской области наградили победителей творческого конкурса "Мой учитель - мой наставник"

Региональный конкурс "Мой учитель - мой наставник" прошел в рамках федерального партийного проекта "Новая школа" по инициативе Самарского регионального отделения "Единой России". Он приурочен ко Дню учителя и проходил в Самарской области с 20 сентября по 10 октября.

Принимались работы в пяти номинациях в шести возрастных группах — от шести лет: "Эссе", "Рисунок", "Пост в социальных сетях", "Видеоролик", "Фото".

Предварительно в каждом районе прошёл районный этап конкурса, где наградили лучших в муниципалитете и отправили на региональный этап. Членам жюри поступило 104 работы во всех пяти номинациях. Было сложно определить победителей. Каждая работа была уникальна. Больше всего работ оказалось в номинациях "Рисунок" и "Эссе". Организаторы особо отмечают, что было интересно читать рассказы ребят о любимых учителях в школе, семейных династиях.

Координатор федерального партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, Председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей.

"Рада была лично поблагодарить каждого за участие в таких важных для нас конкурсах", — отметила Светлана Ильина.

В номинации "Эссе" победителями стало 12 участников из различных районов области. В номинации "Рисунок" победу одержало 8 человек. Лучшими в номинации "Пост в социальных сетях" стали 7 участников. Двое победили в номинации "Видеоролик". 6 участников смогли одержать победу в номинации "Фото".

Среди победителей, рассказавших о своих учителях, оказались те, кто также выбрал свой путь в педагогическом сообществе.