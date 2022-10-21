В Самарской области увековечили память героев СВО Андрея Соколовского и Александра Старчкова

В пятницу, 21 октября, в воинской части в Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова. Указом президента РФ, Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина военнослужащим было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сегодня в воинском подразделении, где они проходили службу, в память об их подвиге открыли бюсты героев. Вместе с семьями защитников Отечества, сослуживцами, ветеранами в торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки, офицеры и солдаты. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и увековечить имена героев - Александра Старчкова и Андрея Соколовского. Здесь на Аллее Славы они встанут навечно защитниками Отечества. Я уверен, что подвиг наших героев вдохновит тысячи бойцов, защитников на исполнение своего самого высокого долга - перед Родиной, перед Отечеством, перед народом, - обратился губернатор к собравшимся. - Парни выполнили поставленную задачу несмотря ни на что. Они остались до конца верны своему долгу. Защитили свою Родину и своих товарищей ценой своей жизни. Я постараюсь сделать все для того, чтобы память о наших бойцах была не только в Тольятти, была в Самарской области и в стране".

Гвардии сержант Андрей Соколовский и гвардии рядовой Александр Старчков участвовали в специальной военной операции на территории Украины. В ходе выполнения боевых задач ценой собственной жизни они спасли своих сослуживцев и героически погибли, выполняя свой воинский долг. Отдать дань памяти героям собрались их родные и близкие, соратники, военнослужащие, юнармейцы, школьники.

"Я рассчитываю, что те юнармейцы, которые стоят сейчас в строю, школьники лучше узнают о наших героях и смогут рассказать о них своим товарищам. А мы сделаем так, чтобы каждый присутствующий здесь рассказал о наших защитниках каждому, чтобы благодарная память осталась в веках, в сердцах всех жителей нашего региона, - сказал губернатор. - Наша святая обязанность позаботиться о родных и близких, о семьях наших героев и всех защитников Отечества, которые сегодня встали на пути распространения нацизма, вновь борются со всемирным злом, с которым боролись их деды и прадеды. Нам есть на кого равняться - на светлые подвиги героев Великой Отечественной войны и наших современников".

Сегодня наш долг - на века сохранить память о воинах, отдавших свою жизнь во имя Родины, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Я считаю, что здесь, у Вечного Огня мы должны дать клятву: пронести светлую память, позаботиться и быть всегда рядом с родными и близкими героев, сделать все, что от нас зависит - для того, чтобы каждый день приближать день Победы, который, конечно, настанет. Спасибо, что сегодня вы здесь. Спасибо, что вы помните. Спасибо, что мы вместе сегодня противостоим злу и делаем все для защиты нашего Отечества и мирного неба над нашей землей. Вечная Слава Героям", - подчеркнул губернатор.

"Сегодня очень памятный для нас день. Это очень высокая награда, я уверена, что мой супруг заслужил ее. Мы всегда им очень гордились, гордимся и будем гордиться всю жизнь. Он был очень ответственным, никогда никого не подводил. Спасибо всем за поддержку, - сказала супруга погибшего героя Наталья Соколовская. - Ребята, которые туда поедут, помните, вы очень нужны своим семьям".

Врио командира бригады гвардии подполковник Андрей Новик заверил, что Александр Старчков и Андрей Соколовский навеки войдут в историю бригады. "Настоящие воины проявили свой характер, мужество, смелость, отвагу, самопожертвование. Благодаря их героическим подвигам сохранена не одна жизнь их боевых товарищей. Они всегда действовали уверенно, решительно, мужественно", - сказал военнослужащий.

В память о Героях Российской Федерации и воинах-разведчиках, павших в локальных конфликтах и в ходе специальной военной операции, была объявлена минута молчания.

После окончания официальной церемонии Дмитрий Азаров пообщался с семьями героев. Глава региона дал им свой личный номер телефона, попросив обращаться по любому вопросу - будь то коммунальные проблемы, сложности с медобслуживанием или устройством в детский сад, школу детей. Родственники героев рассказали, что они чувствуют заботу и внимание со стороны как командования, так и властей.

Врио командира бригады гвардии подполковник Андрей Новик передал слова благодарности командира бригады, который сейчас находится на передовой, родственникам военнослужащих, отметив величайший подвиг их сыновей, мужей, братьев. Именно командир бригады предложил воздвигнуть бюсты погибших героев.

"Их будут помнить всегда, все поколения наших военнослужащих. Будут равняться на них", - подчеркнул Андрей Новик.

Сегодня же глава региона наградил бойцов, которые проявили себя при прохождении службы и выполнении воинских задач. Заслуженные награды получил 21 военнослужащий.