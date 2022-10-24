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Пчеловоды Похвистневского района передали мед для самарских военных - участников СВО

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области продолжают помогать военнослужащим. Пчеловоды из Похвистневского района, братья Савачаевы привезли в региональное отделение партии "Единая Россия" более 250 кг цветочного меда с собственной пасеки.

Анатолий и Владимир - родные братья и потомственные пчеловоды в третьем поколении, продолжают семейное дело. Любовь к пчеловодству им привил их отец. Когда братья Савачаевы узнали, что партия "Единая Россия" собирает гуманитарную помощь для бойцов-участников специальной военной операции, то решили поддержать наших военнослужащих и отправить им 20 банок домашнего цветочного меда с сертификатом качества.

"Мед - кладезь витаминов. Он быстро восстанавливает энергию и снимает стресс. Небольшое потребление меда уже помогает человеку чувствовать себя легко и свободно", - разъясняет пчеловод Владимир Савачаев.

Также братья рассказали, почему решили помочь самарским бойцам: "Наш отец Давыд Емельянович Савачаев героически воевал в Великую Отечественную войну, прошел от Подмосковья до Берлина. Вместе со своими боевыми товарищами он гнал фашистов. Помня это, мы с братом хотим сделать такой полезный и сладкий подарок нашим воинам и защитникам Родины. Берегите себя и возвращайтесь в победой!"

Инициативу пчеловодов из села Старопохвистнево уже решили поддержать пасечники в других населенных пунктах Похвистневского района и пчеловоды в Приволжье.

Гид потребителя

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