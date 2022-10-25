Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет Wink

Эксклюзивная цифровая премьера семейного юмористического сериала #ШКЛТ состоится 25 октября в Wink (видеосервис "Ростелекома"). Главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России. Проект сочетает сразу два жанра — скетчком и ситком. Производством занималась компания "Студия Гранат" при участии "Вижн Репаблик". Проект создан при поддержке АНО "ИРИ" и Российского движения школьников, которое организовало творческий конкурс для непрофессиональных юных актеров.
Каждый скетч-эпизод не только наполнен школьными приключениями и юмором, но и в познавательно-развлекательной форме рассказывает о дружбе, семейных ценностях и интересных фактах культуры и истории. Часть серий будет заканчиваться музыкальными пародиями на современные хиты. Первые два скетча #ШКЛТ зрители Wink увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить две новые серии.
По сюжету опытный режиссер (Егор Дружинин) работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. В съемках скетчей участвует звездный каст — Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин, и, конечно, юные актеры. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке — настоящее испытание для режиссера. Продюсер шоу тоже не может найти общий язык с начинающими артистами и только усложняет процесс. В этот момент в детском коллективе появляется яркий лидер — дерзкая Маргарита. Вместе с единомышленниками — бойким Борей, умным Олегом, хитрым Гришей и обаятельной Машей — она уверенно оттесняет режиссера и продюсера от руководства съемками, чтобы взять все в свои руки. Удастся ли ребятам самостоятельно снять такой масштабный проект?
Чтобы познакомить и сблизить героев сериала и зрителей, авторы используют в скетчах технические и драматургические приемы, которые помогут вирусному распространению видеоконтента и запуску новых челленджей. Сюжетные перипетии проекта выстроены так, чтобы привлечь внимание не только школьников 9–16 лет, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь такие ценности, как семья, дружба, труд и милосердие объединяют все поколения, а познавать их вместе — лучший способ понять друг друга и гармонизировать эту связь.
"Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта — начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго. Мы хотим увлечь детей созидательным и образовательным контентом и вдохновить их", — говорит Дмитрий Грачёв, генеральный продюсер "Студии Гранат".
Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, VK и Telegram.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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