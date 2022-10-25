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Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет Wink

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксклюзивная цифровая премьера семейного юмористического сериала #ШКЛТ состоится 25 октября в Wink (видеосервис "Ростелекома"). Главные детские роли в нем сыграли обычные школьники из разных городов России. Проект сочетает сразу два жанра — скетчком и ситком. Производством занималась компания "Студия Гранат" при участии "Вижн Репаблик". Проект создан при поддержке АНО "ИРИ" и Российского движения школьников, которое организовало творческий конкурс для непрофессиональных юных актеров.

Каждый скетч-эпизод не только наполнен школьными приключениями и юмором, но и в познавательно-развлекательной форме рассказывает о дружбе, семейных ценностях и интересных фактах культуры и истории. Часть серий будет заканчиваться музыкальными пародиями на современные хиты. Первые два скетча #ШКЛТ зрители Wink увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить две новые серии.

По сюжету опытный режиссер (Егор Дружинин) работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. В съемках скетчей участвует звездный каст — Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин, и, конечно, юные актеры. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке — настоящее испытание для режиссера. Продюсер шоу тоже не может найти общий язык с начинающими артистами и только усложняет процесс. В этот момент в детском коллективе появляется яркий лидер — дерзкая Маргарита. Вместе с единомышленниками — бойким Борей, умным Олегом, хитрым Гришей и обаятельной Машей — она уверенно оттесняет режиссера и продюсера от руководства съемками, чтобы взять все в свои руки. Удастся ли ребятам самостоятельно снять такой масштабный проект?

Чтобы познакомить и сблизить героев сериала и зрителей, авторы используют в скетчах технические и драматургические приемы, которые помогут вирусному распространению видеоконтента и запуску новых челленджей. Сюжетные перипетии проекта выстроены так, чтобы привлечь внимание не только школьников 9–16 лет, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь такие ценности, как семья, дружба, труд и милосердие объединяют все поколения, а познавать их вместе — лучший способ понять друг друга и гармонизировать эту связь.

"Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта — начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго. Мы хотим увлечь детей созидательным и образовательным контентом и вдохновить их", — говорит Дмитрий Грачёв, генеральный продюсер "Студии Гранат".

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, VK и Telegram.

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