По поручению Дмитрия Азарова мобилизованные Самарской области начали получать дополнительную экипировку

Во вторник, 25 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки мобилизованных жителей региона к выполнению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ Владимиром Путиным, обеспечения бойцов, а также оказания дополнительной поддержки военнослужащим и их семьям.

Глава Самарской области сообщил, что инициировал целый ряд мер, которые направлены на поддержку семей защитников Отечества: выплаты мобилизованным в размере 50 тыс. руб. на период прохождения подготовки, льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей военных, а также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего.

Кроме того, по распоряжению губернатора в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия, регион закупил комплекты дополнительной экипировки. Некоторые позиции, такие как резиновые утепленные сапоги, уже раздаются в частях. Основная часть набора будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, в которых мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание. Он проверил, как проводится прием новобранцев, обеспечение обмундированием и их подготовка, оценил бытовые условия. В каждой военной части глава региона встречался с земляками, чтобы пообщаться с ними по всем важным вопросам, обсудить, по каким направлениям им необходима поддержка со стороны региональных властей.

На встречах мобилизованные самарцы обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки. Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне СВО, важна и дополнительная экипировка. По поручению губернатора были собраны заявки от командиров частей, по согласованию с опытными военными сформировали перечень.

"Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны. Сейчас у бойцов есть все, что необходимо, Минобороны им выдало, - сказал Дмитрий Азаров в ходе встречи с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО. - Дополнительная экипировка - больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены".

Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда правительства. Это в том числе балаклавы, перчатки, полушерстяные носки, шапки, коврики, аптечки, спальные мешки, нательное белье, сапоги, рюкзаки тактические.

"Качество достойное", - оценил заместитель полпреда. Глава региона уточнил, что часть экипировки, в частности спальный мешок, произведены в Самарской области. Дмитрий Азаров также подчеркнул: дополнительный набор экипировки от региона идет в строгом соответствии с перечнем и после проверки качества. Поэтому каждый боец сможет заранее понять, что именно будет выдано и в каком объеме.

"Регион обеспечивает вот такого качества, в такой комплектации каждого мобилизованного бойца. Если где-то будет что-то другое, значит, это не поставка региона. Вы знаете, что сейчас поддержку подразделениям оказывают многие общественные организации, просто бизнесмены, и спасибо им за это. Тем не менее каждый мобилизованный до отправки получит от региона такой набор экипировки".

По решению губернатора Дмитрия Азарова дополнительную экипировку начнут выдавать до отправки бойцов на СВО. "Решили начать выдачу экипировки заранее, не дожидаясь отправки бойцов, чтобы они понимали, на что они могут рассчитывать дополнительно", - сообщил глава региона.

Из дополнительного набора экипировки мобилизованным в первую очередь выдаются утепленные непромокаемые сапоги. "Такие сапоги уже выданы всем военнослужащим, кто был мобилизован в предыдущий период, начиная с сентября. Сейчас по мере того, как мобилизованные поступают, дополнительно выдаем. Стали делать это с опережением, поскольку сапоги размерные и надо, чтобы индивидуально каждому бойцу подходили. И сапоги выдали уже сейчас, потому что у нас дожди начались, температура понизилась, они сейчас нужны при проведении учебных занятий", - сказал губернатор.

Игорь Паньшин отдельно отметил качество сапог, которые утеплены специальной вставкой и рассчитаны на мороз до -30 градусов: "Берцы для сухой погоды, а вот такие сапоги с комплектом утепленного носка - точно то, чего сейчас ждут бойцы".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в фокусе внимания правительства региона, руководителей всех органов исполнительной власти и муниципалитетов. Вопросы, связанные с условиями, в которых сегодня жители региона проходят подготовку в военных частях, контролируются лично главой региона.

"Сейчас решаем дополнительные вопросы по размещению мобилизованных. Постараемся создать бойцам достойные условия. Командиры планируют размещение и в палаточных городках, но это больше тренировка в полевых условиях, чтобы такой навык у военнослужащих тоже был", - сообщил губернатор.

Игорь Паньшин высоко оценил работу Дмитрия Азарова, команды правительства Самарской области и всех властей региона по выполнению задач, поставленных президентом страны.

"По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова я объехал все пункты призыва мобилизованных на территории Самарской области. Разговаривал и с теми, кто уже больше месяца там находится, и с теми, кто прибыл недавно. Питание - на очень хорошем уровне. Все отлажено, сразу выдают банковские карточки, сейчас уже на выбор семь банков. Слышал слова благодарности за выплату в 50 тыс. рублей. Очень ждут бойцы и дополнительных наборов экипировки. Согласно указу президента на высших должностных лиц субъектов РФ возложены дополнительные обязательства. Вы с ними успешно справляетесь. По завершении своей командировки по ПФО буду докладывать Игорю Анатольевичу Комарову о работе глав субъектов на местах. У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич", - сказал Игорь Паньшин.