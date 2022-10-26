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Губернатор Власть и политика

Семьи погибших участников СВО получат дополнительные региональные льготы

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области семьи военнослужащих, погибших во время специальной военной операции получат дополнительные региональные льготы. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона находится на постоянной связи с вдовами военных, которые с первых дней защищали Отечество в зоне проведения специальной военной операции и пали смертью храбрых. По словам губернатора, женщины обратились к нему с просьбой о предоставлении дополнительных льгот для несовершеннолетних детей. Это касается отмены родительской платы за детский сад и обеспечения горячим питанием в школах. 

"Поручаю предоставить детям погибших героев льготы по бесплатному горячему питанию в школах и освобождению от родительской платы в детских садах", — заявил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам обеспечить оперативное исполнение принятого решения.

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