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Партии Власть и политика

В ЕР сообщили, что в 2023 году расходы на соцполитику увеличатся

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на то что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты "Единой России" остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, заседание посвящалось финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

"Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированные пенсии. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата", - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед "Единой Россией" стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны.

"Речь идет об инфраструктурных проектах, о восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям. Прошу руководителей федеральных органов исполнительной власти ускорить работу на новых территориях. Руководители не очень давно созданных региональных отделений "Единой России" тоже пусть включаются в эту работу", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также председатель партии напомнил, что серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

"Это регионы России, и на них нужно распространить действие нашего главного предвыборного документа. Для этого в федеральном бюджете требуется предусмотреть необходимое финансирование. Работа по подготовке дополнений к нНародной программе ведется рабочей группой под руководством Андрея Анатольевича Турчака", - сказал он, подчеркнув, что при реализации Народной программы во главу угла ставятся интересы граждан, их безопасность и благополучие.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.

"Это придаст работе системность, прозрачность и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры", - сказал он.

По словам Андрея Турчака, ключевая задача "Единой России" - чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он также отметил, что в Народной программе появится новый раздел, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.

"На рассмотрении рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы, в том числе часть предложений, которые касаются поправок в бюджет ко второму чтению. Эта работа будет завершена ко второму чтению, и до 1 декабря мы представим предложения по корректировке народной программы", - сообщил Андрей Турчак.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объемы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.

"Маткапитал на первого ребенка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учетом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия", - рассказал министр.

Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14275 рублей. Предусмотрено и увеличение МРОТ - он составит 16242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников.

"Правительство подготовило предложения по установлению универсального ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено более 3,5 триллиона рублей. Расширяется программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста", - подчеркнул Антон Силуанов.

Говоря о финансировании народной программы "Единой России" в проекте бюджета, координатор направления "Финансовое обеспечение исполнения программы", председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что это один из приоритетов документа.

"На ее (Народной программы. - Прим.) реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах - по три триллиона", - напомнил он.

Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе социальных гарантий военным.

"Здесь и социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, и главное - их семьи сегодня. Все средства заложены", - подчеркнул Андрей Макаров.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить также формированию технологического суверенитета, выделив в бюджете на это необходимые средства.

"Мы прошли все государственные программы по всем видам промышленности, по вопросам строительства, здравоохранения, социальным и так далее, все эти вопросы, эти средства в проект бюджета на сегодняшний день заложены", - сообщил Андрей Макаров.

Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, какой можно было сформировать в текущей ситуации. Ко второму чтению в нем будут доработаны вопросы выделения средств на благоустройство территорий Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента, поддержки села, здравоохранения и другие.

По итогам заседания программной комиссии "Единой России" оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнены 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, в том числе 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства РФ. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Всего в народную программу партии было включено 340129 наказов от 205093 жителей Самарской области. Реализация многих предложений и инициатив потребовала внесения изменений в региональный бюджет, напомнил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов.

"Народная программа партии стала основой многих законодательных мер как в Госдуме, так и в Самарской губернской думе. Основную часть от общей суммы расходов предполагается направить в социальную сферу, в том числе на финансирование важных для региона инфраструктурных объектов и выполнения пунктов Народной программы. Социально ориентированная направленность бюджета позволит сохранить политическую стабильность и достигнуть национальных целей развития", - прокомментировал Кузнецов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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