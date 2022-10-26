Самарская область получила почти 170 млн руб. на молодежную политику

Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — "Регион для молодых". Комплексная программа развития молодежной политики в нашем регионе, которая построена на принципе "Смелость в идеях и действиях", заняла второе место по итогам очной защиты проекта.

Проект оценивала экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды.

Воплощение программы в жизнь позволит реализовать стандарт деятельности учреждений сферы молодежной политики. Таким образом в регионе будет создано единое пространство для молодежи. Также планируется, что уже в следующем году в Самарской области будет реализовано около 15 практик–проектов разной направленности, такие как Школа студенческой весны "В самое сердце", Фестиваль "Самарский студенческий дебют" и другие.

Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в этом году проходил впервые. Инициатором его проведения стало Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в нем приняли участие полсотни регионов. Между ними распределили 5 млрд рублей.

При оценке заявок эксперты оценивали текущее и будущее состояние молодежной политики в регионах, комплексный подход и развитие экосистемы, кадров и разнообразие форматов для молодежи. В особенности отмечали наличие отдельных ведомств, вклад и заинтересованность региона в сфере молодёжной политики.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова уделяется большое внимание развитию молодежной политики, созданию всех условий для самореализации молодых людей в регионе.

"Самарская область, конечно, заинтересована в вашей молодой энергии, в ваших знаниях, компетенциях. Без этой энергии говорить об опережающем развитии региона, наверное, в долгосрочной перспективе невозможно. Но мы стараемся сделать так, чтобы сегодня Самарская область стала настоящим магнитом для людей, которые хотят развиваться, добиваться, создаем возможности для самореализации", — подчеркнул ранее глава региона на встрече с участниками Молодежного совета Самарской области.

С 2018 года по поручению губернатора в регионе функционирует Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, создаются штабы в муниципальных образованиях. Более 150 тысяч жителей губернии принимают участие в волонтерской деятельности. Самарская область — в числе лидеров в сфере развития добровольчества в стране. Сегодня волонтеры снова объединились в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, и оказывают поддержку семьям мобилизованных. Точкой притяжения всех неравнодушных жителей губернии стал региональный штаб акции. Вместе с другими патриотическими организациями волонтеры располагаются в Доме офицеров Самарского гарнизона — здесь функционирует патриотический кластер, созданный в 2019 году по инициативе Дмитрия Азарова.

Также в этом году в Самарской области впервые был организован военно-исторический лагерь "Страна Героев". Он работал в период летних каникул на базе молодёжного центра "Лесная сказка". Участниками лагеря стали 1 000 детей и подростков из разных регионов страны. Это школьники, воспитанники кадетских классов, участники военно-патриотических объединений, школьных пресс-центров и киностудий, юные журналисты, волонтеры, участники региональных поисковых отрядов, юные спасатели, участники краеведческих экспедиций и отрядов. В рамках программы лагеря все участники направлений прошли общеразвивающие курсы, в числе которых историко-патриотический курс "Военная история России", а также курсы социального проектирования "Мой патриотический проект", общефизической и спортивной подготовки, комплекс культурно-досуговых и развивающих тематических мероприятий.

Кроме того, в этом году в Самарской области открылся штаб Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

Регион является одним из самых активных участников конкурса "Лидеры России", на региональном уровне создан центр развития талантов "Таволга". Активно работают молодежное правительство при региональном правительстве, а также Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе, молодежная избирательная комиссия при областной избирательной комиссии.

Традиционными для Самарской области являются конкурс "Студент года", фестиваль "Студенческая весна". В этом году XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" по своим масштабам стал рекордным за всю свою историю — он объединил около 5 тыс. участников и гостей из 85 регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья.

На протяжении девяти лет регион является организатором крупнейшего в России окружного Молодежного форума "iВолга", который проводится под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. В этом году десятый юбилейный форум собрал около 2 тыс. участников из 60 субъектов РФ, а также ЛНР и ДНР. А заявок было подано рекордное количество — 20,5 тысячи.