16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пенсионерки из Челно-Вершинского района передали мобилизованным теплые вязаные вещи Пчеловоды Похвистневского района передали мед для самарских военных - участников СВО "Единая Россия" открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР В Самарской области наградили победителей творческого конкурса "Мой учитель - мой наставник" В Самаре состоялся "патриотический показ" для волонтеров "Единой России" и "Молодой гвардии"

Партии Власть и политика

Более 1 млрд рублей собрали для фронта в "Единой России"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Секретарь Генсовета передал спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном: коптеры, беспилотники и средства связи.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, это не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую "Единая Россия" передает на фронт. По словам секретаря Генсовета партии, только за последний месяц удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту, и эта работа будет продолжена.

Как рассказал Андрей Турчак, накануне глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

"Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника", — резюмировал секретарь Генсовета "Единой России".

"Единая Россия" с начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Партия собрала более 500 млн рублей пожертвований, которые пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приемные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6