Более 1 млрд рублей собрали для фронта в "Единой России"

Секретарь Генсовета передал спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном: коптеры, беспилотники и средства связи.

Как сообщает сайт ER.ru, это не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую "Единая Россия" передает на фронт. По словам секретаря Генсовета партии, только за последний месяц удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту, и эта работа будет продолжена.

Как рассказал Андрей Турчак, накануне глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

"Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника", — резюмировал секретарь Генсовета "Единой России".

"Единая Россия" с начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Партия собрала более 500 млн рублей пожертвований, которые пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приемные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.