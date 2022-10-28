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Сегодня на билайн тв стартовала акция "30 дней на подписку "Страшно — и точка". Все пользователи онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня всех святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн