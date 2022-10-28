Сегодня на билайн тв стартовала акция "30 дней на подписку "Страшно — и точка". Все пользователи онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня всех святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.
Активировать подписку можно по ссылке.
А вот топ-5 самых популярных фильмов категории "ААААА!!!" у зрителей, которые уже подписались на "Страшно — и точка":
- Тихое место 2;
- Zомбилэнд: Контрольный выстрел;
- Сторожка;
- Обитель зла: Раккун-Сити;
- Кладбище домашних животных.
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